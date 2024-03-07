王毅：2023年是中国外交的开拓之年，更是收获之年

人民网北京3月7日电 7日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在两会记者会上谈及2023年中国外交成就。

王毅表示，2023年是中国外交的开拓之年，更是收获之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国外交深入贯彻落实党的二十大精神，为促进国际团结合作采取中国行动，为化解各种危机挑战提供中国方案，为推进世界和平与发展事业作出中国贡献，开辟了中国外交理论和实践的新境界。

王毅说，一年来，习近平主席主持两大主场外交，出席三场多边峰会，开展四次重要出访，举行百余场会见、通话，元首外交日益发挥不可替代的战略引领作用。构建人类命运共同体在中亚地区和中南半岛实现全覆盖，中国—非洲、中国—东盟、中国—阿拉伯、中国—拉美的命运共同体建设取得新成果。我们成功举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，推动共建“一带一路”进入高质量发展新阶段。实现金砖历史性扩员，开启“全球南方”联合自强的新篇章。我们促成沙特伊朗历史性和解，斡旋缅北达成停火协议，坚持政治解决所有热点问题。坚决反对一切强权霸凌行径，有力维护国家主权安全发展利益和发展中国家共同利益。我们坚守外交为民永不停步，大力服务国家发展稳定大局。