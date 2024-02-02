新华社华盛顿2月1日电（记者熊茂伶）2月1日晚，中国驻美国大使馆与当地机构使馆体验协会联合举办春节主题文化体验开放日活动，邀请近300名美各界人士观看节庆表演，品尝特色美食，体验春节文化。

中国驻美国大使馆公使井泉在致辞中表示，春节是中国传统文化的集中展现。不久前，春节被正式列入联合国假日，“中国年”升级成了“世界年”。来自不同地区和文化的朋友们在这里共度春节，再次证明文化可以超越国界，让“世界同欢庆，环球共此时”。

井泉说，一段时间以来，中国驻美使馆推出一系列便利中美人员往来的重大政策利好，包括实行签证免预约申请，大幅优化自美赴华人员签证政策、简化申请材料等，为赴华观光旅游提供更多便利。

在演出环节，华盛顿中国民族乐团以器乐合奏《金蛇狂舞》奏响对即将到来的龙年的美好畅想，美国民谣《乡村路，带我回家》引发观众强烈共鸣。来自马里兰舞蹈学校的艺术家带来了经典京剧选段《天女散花》，别开生面的水袖互动让观众沉浸式体验京剧魅力。华盛顿唐人街舞狮表演从台上走到台下，与观众近距离互动。

当晚活动现场，来宾们纷纷在书法、年画、剪纸、泥人、汉服等展台体验中国民俗文化，并品尝了北京烤鸭、驴打滚、桂花汤圆等特色美食。

一位名叫帕蒂的女士很高兴拿到了她的专属纪念品——用毛笔书写的“帕蒂”。她告诉记者，她曾两次到访中国，接触过中国书法，被毛笔字体的优美所折服。“我太喜欢了，回家后会把它挂在墙上。”

使馆体验协会首席执行官格雷戈里·布兰德告诉新华社记者，当晚的活动十分受欢迎，美国民众对中国文化有强烈兴趣。中国文化是世界上最迷人的文化之一，接触中国文化对于美国年轻人尤为重要，会让他们更有意愿了解中国、与中国人互动，积极促进双边关系发展。

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