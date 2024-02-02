新华社布鲁塞尔2月2日电 题：巨额援乌计划通过 欧盟内部撕裂难掩

新华社记者付一鸣

欧盟2月1日在比利时首都布鲁塞尔举行特别峰会，决定在未来4年内向乌克兰提供500亿欧元援助。匈牙利此前与欧盟其他26国在援乌问题上的博弈以欧盟最终达成“团结一致”暂告一段落。但分析人士认为，欧盟多国对同是成员国的匈牙利极限施压，可能会导致欧盟内部分歧加深、撕裂加剧。

通过援乌计划

此次欧盟特别峰会刚开始不久，欧洲理事会主席米歇尔就在社交媒体上宣布，“所有欧盟27国领导人一致同意”在欧盟预算内为乌克兰提供500亿欧元的额外援助。他表示，这将为乌克兰提供“稳定、长期、可预测的资金”。

该援乌资金是当天峰会上讨论的修订欧盟多年度财政框架的一部分，也是各方最为关注的焦点。

根据峰会公报，欧洲理事会同意为其多年度财政框架增加646亿欧元，其中500亿欧元将提供给乌克兰，包括170亿欧元赠款和330亿欧元贷款。欧洲理事会强调需要确保在2024年至2027年期间为乌克兰提供“稳定、可预测和可持续的财政支持”，以促进乌克兰恢复、重建并逐步融入欧盟。

美国是乌克兰最主要的资助方，但其承诺的新的614亿美元（约合564亿欧元）援乌资金目前还“卡”在国会。一些欧盟官员表示，如果没有新的资金支持，乌克兰将在3月耗尽资金。

在这一背景下，欧盟此次通过的援乌款项无疑是在为乌克兰救急。乌总统泽连斯基2月1日在社交媒体发文称，欧盟的持续援助将有助于加强乌克兰经济和财政长期稳定，其重要程度不亚于军事援助和对俄制裁。美国总统拜登同日也在与欧盟委员会主席冯德莱恩通话时“称赞欧盟坚定不移地支持乌克兰继续抵御俄罗斯”。

反复讨价还价

欧盟通过这项援乌计划，经过了其内部数个星期的博弈。由于匈牙利反对，欧盟领导人在去年12月欧盟峰会上未能就该援乌计划达成一致。此后，欧盟官员一直试图与匈牙利达成妥协。直到本次特别峰会开幕前夕，匈牙利总理欧尔班仍未松口。

据此间媒体报道，匈牙利去年12月否决援乌计划后，提议将该计划分为四部分，每年125亿欧元，这意味着使用这些资金每年都需要欧盟成员国一致批准。不过，匈牙利的提议遭到欧盟其他领导人反对。欧尔班今年1月初在社交媒体上表示，匈牙利欢迎欧盟委员会制订备选计划，其中包括从欧盟预算外为乌克兰提供资金，但对欧盟一次性承诺4年内向乌克兰提供500亿欧元仍持否定态度。

为争取匈牙利支持，欧洲理事会对援助计划的条款进行了相应修改，虽未加入匈牙利要求的“否决权”，但也同意对计划实施情况进行审查。根据此次特别峰会公报，欧盟委员会将就新援乌计划的实施情况提交年度报告并进行领导人级别的辩论；如果需要，欧洲理事会将在两年内要求欧盟委员会对新修订的多年度财政框架提出审查。

同时，匈牙利此前担忧欧盟对其投资资金会受到影响，欧盟对此回应了匈方关切。欧尔班在会后表示，匈牙利一直担心欧盟为匈牙利提供的资金会流向乌克兰，“我们最终协商了一个控制机制，以确保这笔钱得到合理使用，并且我们得到了给匈牙利的资金不会最终流向乌克兰的保证”。

难掩内部矛盾

匈牙利最终妥协的原因，除了欧盟明面上的“让步”和“利诱”，还有背后欧盟及部分欧盟国家连续数周来对匈牙利的极限施压。据报道，一些欧盟国家曾讨论，若匈牙利拒绝让步，则将通过一个其余26个成员国支持的临时解决方案。一些欧盟官员还提出启动《里斯本条约》第七条来对付匈牙利。该条款旨在“遏制严重违反欧盟基本价值观”的国家，包括剥夺相关国家投票权的内容，被称为欧盟条约中的“核选项”。

英国《金融时报》日前披露，欧盟正在制订一份计划，一旦匈牙利拒绝对乌提供新一轮援助，就将“破坏匈牙利经济”。报道说，计划包括让匈牙利货币贬值、投资吸引力下降、就业机会减少、经济增速放缓等。虽然欧盟方面否认了该报道内容，但欧尔班1月30日对法国《观点》周刊表示，他认为有关欧盟试图破坏匈牙利经济以回应匈牙利阻止对乌新援助的报道是可信的。

实际上，反对“过度支持”乌克兰的欧盟国家不止匈牙利一个。斯洛伐克总理菲佐日前表示，他反对向乌克兰提供军事援助，反对对俄罗斯实施制裁，反对乌克兰加入北约。

菲佐还力挺匈牙利。他1月16日在布达佩斯与欧尔班进行会谈后对媒体表示支持欧尔班，并批评欧盟因援乌问题试图“惩罚”匈牙利。“只要我是斯洛伐克政府领导人，我就永远不会同意一个国家因争取主权而受到惩罚。我永远不会同意对匈牙利进行这样的攻击。”

分析人士指出，尽管欧盟此次用施压和利诱换取了匈牙利对新援乌计划的支持，但随着俄乌冲突延宕，匈牙利等国对欧盟援乌战略的疑虑和不满将不断加深，未来欧盟内部在这一问题上的矛盾分歧恐将扩大。

(责编：于洋、崔越)