玉兔辞岁，金龙迎春。在2024龙年春节即将到来之际，欧美同学会（中国留学人员联谊会）2024年新春联谊会于2月1日晚在北京人民大会堂隆重举行。全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼发表了热情洋溢的致辞。来自37个国家的驻华使节及国际组织代表，中央统战部、全国政协办公厅、外交部、科技部、人社部等中央和国家有关部门代表，欧美同学会部分副会长，各国别分会、地方组织、团体会员、专业委员会的会长及秘书长，部分留学人员代表等400余位中外嘉宾欢聚一堂，共迎新春。联谊会由欧美同学会秘书长李民主持。

全国人大常委会副委员长、欧美同学会会长丁仲礼致辞

丁仲礼向各位嘉宾的光临表示热烈欢迎，向长期以来关心支持欧美同学会和留学人员工作的中外各界友人表示衷心的感谢和诚挚的敬意，并向中外嘉宾送上新年祝福。他表示，欧美同学会是中国规模最大、历史最悠久的留学人员团体。成立110年来，始终高举留学报国旗帜，为国家富强、人民幸福和民族振兴作出了积极贡献，成为广大留学人员的团结之家、奋斗之家、温暖之家。去年10月，欧美同学会喜迎110周年华诞，中国国家主席习近平专致贺信，高度评价了欧美同学会的历史贡献，希望广大留学人员秉持爱国为民、自信自强、开拓奋进、开放包容的光荣传统，助力中外文明交流互鉴。

丁仲礼指出，国之交在于民相亲。改革开放以来，数以百万计的中国留学人员远渡重洋、负笈留学，增进了中国与世界各国的相互理解，促进了中外经济、科技、文化、教育等各个领域的合作与交往。广大学子离家在外，万事皆难，能够学有所成，离不开所在留学国家外交、教育、文化等部门的关心支持，也离不开所在高校、当地民众的理解帮助。希望大家一如既往地给予中国留学人员关心和支持，共同为人类文明交流，为中外友好交往，贡献宝贵的力量。

欧美同学会秘书长李民主持联谊会

李民表示，春节是中国最古老、最重要的传统节日，举办新春联谊会是欧美同学会的重要传统。自上世纪80年代以来，已有近40年历史，成为欧美同学会举办的重要民间交流品牌活动。2024年新春联谊会是疫情防控工作平稳转段之后欧美同学会举办的首次新春联谊会，也是欧美同学会成立110周年庆祝大会召开后举行的首次新春联谊活动。每逢佳节倍思亲。对广大留学人员来说，春节的意义更加特别，它既是全家团聚的幸福时刻，也是相约老朋友、结识新朋友、彼此传递祝福的欢乐时光，希望新春联谊会为中外嘉宾架起友谊之桥、信任之桥、发展之桥。

联谊会现场，中央民族歌舞团，浙江小百花越剧院、苏州市评弹团的艺术家们为在场嘉宾奉上了民族器乐合奏《五色风情》、越剧《十八相送》、评弹《姑苏好风光》、歌舞剧《同心共圆中国梦》等文艺节目，为中外嘉宾带来一场别具特色的视听盛宴。

民族器乐合奏《五色风情》

越剧《十八相送》

评弹《姑苏好风光》

歌舞剧《同心共圆中国梦》

来源 ：《留学生》杂志

摄影 ：冯世光 何显津

(责编：于洋、崔越)