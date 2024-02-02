新华社北京2月2日电 综合新华社驻外记者报道：在农历龙年春节到来之际，“欢乐春节”活动在多国举行，世界各地分享中国春节欢乐喜庆的节日气氛，感受中国传统文化与发展成就。

龙年新春音乐会“春之乐章”1月29日在老挝首都万象上演，这也标志着老挝“欢乐春节”中国文化月正式启动。当天下午，中国江苏省无锡民族乐团为老挝民众奉献了一场精彩的民乐演出。老挝新闻文化旅游部副部长万西表示，春节是中国人民和世界各地华侨华人的重要节日，活动丰富多彩，与老挝泼水节的新年习俗类似。

“欢乐春节”布达佩斯启动仪式1月25日在布达佩斯动物园中国龙年彩灯展园区举行。热情洋溢的匈牙利民族舞蹈《卡洛塔赛格》与优美典雅的中国舞蹈《清平调》在同一舞台各美其美，中匈演员合唱曲目《春风拂水》更是将友好气氛推向高潮，也为来宾送上真挚的新春祝福。中国驻匈牙利大使龚韬致辞说，“欢乐春节”布达佩斯启动仪式也将拉开庆祝中匈建交75周年各项活动的序幕。匈牙利文化和创新部长恰克·亚诺什致辞表示，匈中两国人民互相尊重彼此的传统与习惯，对和平有着共同的渴望并为此努力。

白俄罗斯“欢乐春节”《古籍里的古曲》新春民族音乐会1月26日晚在白俄罗斯国家音乐厅举办，白俄罗斯各界代表和在白华侨、中资企业、留学生代表等600余人出席。白俄罗斯文化部长马尔科维奇致贺信说，春节庆祝活动在白俄罗斯已成为一项良好的传统，“感谢中方朋友在新春佳节期间与我们分享美丽多彩的中国艺术”。中国驻白俄罗斯大使谢小用说，越来越多的白民众通过“欢乐春节”活动认识中国，了解中国文化。

俄罗斯“欢乐春节”新春民族音乐会1月30日在莫斯科国际音乐厅举行。来自中国煤矿文工团的演员奏响《古籍里的古曲》，让观众在音乐中领略中国传统艺术的独特魅力。音乐会节目既包括阮咸、琵琶等乐器独奏，也有弹拨乐、打击乐重奏，还有笙与打击乐、三弦与古筝合奏等表演。节目各具特色，现场高潮迭起，掌声不断。中国驻俄罗斯大使张汉晖在致辞中说，中俄作为文化大国，一定能通过广泛深入的人文交流，进一步增进相互理解、促进民心相通，为两国全方位战略协作奠定更坚实的民意基础。俄罗斯文化部副部长马雷舍夫说，今明两年俄中两国喜迎文化年。正如俄罗斯演员在中国总是受到热烈欢迎，俄罗斯人民也始终乐见来自友好中国的演员们。

俄罗斯圣彼得堡市1月29日启动第十届“欢乐春节”系列活动。圣彼得堡市长别格洛夫发表视频致辞说，圣彼得堡非常尊重中国人民的传统，今年已经是连续第十次在官方层面庆祝中国春节。中国驻圣彼得堡代总领事张晓庆说，春节文化已逐渐走向世界各地，成为助力民心相通、增进文化交流的桥梁。

中国驻突尼斯使馆1月20日在突尼斯市文化城举行“欢乐春节”文化演出和中国非物质文化遗产展示，吸引众多突尼斯当地民众。当天，来自陕西省的艺术团展示了包括剪纸、皮影、木版年画、社火脸谱在内的非物质文化遗产。艺术团当晚举行了中国传统鼓乐演出，身着中国唐代服饰的演奏家用鼓、笙、古筝、二胡、琵琶等乐器演奏了《春江花月夜》《上元乐》《青春舞曲》等乐曲。

“欢乐春节－美好安徽走进尼泊尔”演出活动1月24日晚在尼首都加德满都举办。安徽艺术家为现场600余名观众表演了花鼓灯舞蹈、戏曲变脸、古典舞、黄梅戏和徽剧经典唱段、杂技、魔术、笛子和二胡演奏等精彩节目，赢得观众阵阵掌声。尼泊尔众议院议长吉米雷致辞说，值此新春佳节来临之际，衷心祝愿中国人民幸福安宁、健康长寿、阖家幸福。中国驻尼泊尔大使陈松表示，期待以中国新年系列庆祝活动为契机，进一步促进中尼人文交流，为构建中尼命运共同体系紧情感纽带。

海牙中国文化中心近期在荷兰海牙举办一场融汇中西方经典名曲的新年音乐会，由此拉开2024年“欢乐春节”系列活动的帷幕。来自中国、德国和比利时的三位钢琴、小提琴和大提琴艺术家合作演奏了《牧歌》《胡桃夹子》《匈牙利舞曲》等经典名曲，现场观众报以热烈掌声。

“欢乐春节·分享山东”新春庆典音乐会1月31日晚在柏林市政厅举行。来自山东歌舞剧院民族乐团的艺术家们用中国传统乐器为来宾奉上一场曲目丰富、精彩纷呈的视听盛宴。中国驻德国大使吴恳在致辞中表示，希望中德之间保持并加强联系，共促中德民众幸福生活与世界和平发展。

“欢乐春节·新疆是个好地方”大型音舞诗画1月31日在卡塔尔多哈成功上演。演出通过舞蹈、声乐、史诗吟唱、非物质文化遗产展示等艺术形式，展现了新疆多彩瑰丽的地域文化特色，以及各民族之间交往交流交融的生动景象，受到当地各界人士热烈欢迎。（参与记者：安晓萌、赵旭、马淮钊、鲁金博、陈浩、王湘江、黄灵、王一盛、江宥林、易爱军、杜哲宇、孙哲、雒圆）

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