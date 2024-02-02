人民网大马士革2月2日电 （记者薛丹）当地时间2月1日，中国第22批赴黎维和建筑工兵分队经过连续3天紧张作业，高标准完成了一项紧急施工任务，受到了联黎部队司令部官员、维和友军及当地民众的一致好评。

施工队员合力固定吊运T型防护墙。陈光亮摄

近期，黎巴嫩和以色列临时边界地区空袭、炮击事件频发，联黎部队加纳营周边目标遭多发炮弹轰炸，造成营房设施不同程度损坏，严重威胁加纳维和人员和物资安全。

按照联黎部队司令部工程任务分工，我建筑工兵分队接到了完成加纳营T型防护墙吊装的紧急任务，此次施工为一级优先任务。针对当前任务区安全局势持续恶化实际，任务执行期间，维和官兵全程穿戴防护装具，时刻保持高度警惕，随时应对可能发生的冲突交火、武装袭击等突发险情，最终圆满完成任务，进一步提升了该营地整体防护水平。

据悉，自去年12月中旬部署至黎巴嫩维和任务区以来，我建筑工兵分队已先后高标准完成蛇腹型铁丝网搭设、水塔防御设施升级改造等2项年度施工任务和4项临时性施工任务。

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