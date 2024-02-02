新华社柬埔寨磅通2月2日电（记者吴长伟 廖泓清）中国援助的柬埔寨磅通省当甘贝水库发展项目1日举行开工仪式。中国驻柬埔寨大使馆经济商务处参赞钟洁、柬埔寨水资源与气象部大臣托则塔、磅通省省长温拉达纳出席仪式并致辞。

托则塔表示，当甘贝水库不仅可在农业灌溉、防汛抗旱方面发挥极大作用，也有助于维护粮食安全和应对气候变化，水库景观还将成为自然生态旅游景点。

温拉达纳表示，种植业特别是水稻种植是磅通省重要经济支柱。当甘贝水库建成后，将为下游农业耕地提供大量灌溉水源，有助于进一步挖掘当地农业生产潜能，带动经济发展和提高农民生活水平。

钟洁表示，多年来，中国政府和企业帮助柬埔寨实施了十余个水利灌溉项目，灌溉总面积近42万公顷，惠及数百万民众。此次开工的当甘贝水库发展项目将进一步提高当地水资源利用率和灌溉效率，降低洪涝灾害损失，提高粮食产量和农民收入，带动区域内经济社会发展，为当地百姓带来实实在在的利益。

当甘贝水库发展项目位于柬埔寨中北部磅通省当甘贝乡，是以灌溉为主，兼有防洪、供水、改善生态功能的大型水利枢纽工程，正常库容3.09亿立方米，年供水量7.35亿立方米，下游规划灌溉耕地面积约13万公顷。项目承建方为广东建工对外建设有限公司。

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