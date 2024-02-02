人民网里约热内卢1月31日电 （记者陈海琪）当地时间1月31日，中国驻里约热内卢总领馆举办2024年新春招待会。里约州议会副议长蒂娅·茹、里约州国际关系负责人布鲁诺、巴西外交部驻里约代表处官员、领区各大侨团代表、中资企业、新闻机构、汉语教师和留学生及领区各州、市政府、社会团体、高校等中巴各界人士200余人出席。

2024年新春招待会现场。人民网记者 陈海琪摄

中国驻里约总领事田敏致辞表示，春节既是中国的传统节日，也是里约州的官方节日，谨向领区所有同胞和巴方各界友人致以新春祝福。田敏指出，中巴两国以元首外交为引领，战略互信进一步提升，务实合作进一步拓展，国际协作进一步增强。领区各界同胞大力推动地方各领域务实合作与友好往来，坚定支持祖国和平统一事业，积极传播中华文化，热心帮助遇到困难的同胞，展现出浓浓的爱国主义情怀和乐善好施的中华传统美德。

中国驻里约总领事田敏在新春招待会上致辞。人民网记者 陈海琪摄

田敏指出，2024年是中巴建交50周年。愿与各方携手并进，抢抓机遇，不断巩固深化两国和地方间友好合作，为实现各自的发展目标、增进两国人民福祉和打造中巴关系下一个“黄金50年”共同努力。总领馆将坚守使命，加强与领区各界沟通交流，为促进双方互利合作牵线搭桥，为促进民心相通多做实事，为持续构建中巴命运共同体作出新的贡献。

招待会现场气氛热烈，与会嘉宾畅叙友情，盛赞中国发展成就，期待中巴关系在新时代续写新的篇章。

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