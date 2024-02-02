新华社日内瓦2月1日电（记者曾焱）世界卫生组织下属的国际癌症研究机构1日发布最新报告说，2022年，全球新增癌症病例约2000万例，死亡病例约970万例。这两项数据中肺癌占比都是最高：新增肺癌病例250万例，死亡病例180万例。

报告说，肺癌、乳腺癌、结直肠癌是2022年全球发病率最高的癌症，肺癌成为最常见的癌症可能与亚洲地区存在的长期吸烟情况有关。从全球范围看，癌症的发病率和死亡率存在性别差异。乳腺癌是女性最常罹患的癌症，也是女性因癌症死亡的首要原因。肺癌则是男性最常罹患的癌症，也是男性因癌症死亡的首要原因。

报告还发现癌症负担因人类发展指数高低而存在显著的不平等，乳腺癌的情况尤其如此。在人类发展指数高的国家，每12名女性有1人在一生中被诊断出患有乳腺癌，每71名女性有1人死于乳腺癌。相比之下，在人类发展指数低的国家，虽然每27名女性只有1人在一生中被诊断出患有乳腺癌，但每48名女性就有1人死于乳腺癌。

报告说，在人类发展指数低的国家，女性被诊断出乳腺癌的可能性比在人类发展指数高的国家低50%，并且由于诊断较晚和无法获得高质量的治疗，她们死于乳腺癌的风险要高得多。

报告预测，2050年，全球新增癌症病例将超过3500万例，比2022年增加77%。造成全球癌症负担日益加重的因素有许多，包括人口老龄化和人口增长，也与癌症风险因素的变化有关，其中一些癌症风险因素与社会经济发展相关。吸烟、饮酒以及肥胖是癌症发病率上升的关键因素，空气污染仍然是主要的环境风险因素。

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