新华社日内瓦2月1日电（记者陈斌杰）国际航空运输协会（IATA）日前发布报告说，按照收入客公里计算，2023年全球航空旅行需求持续复苏，航空客运总量进一步接近疫情前水平。

根据国际航协发布的数据，2023年全球航空客运总量同比增长36.9%，恢复至2019年水平的94.1%；去年12月全球航空客运总量同比增长25.3%。

数据还显示，2023年全球国际客运量同比增长41.6%，达到2019年水平的88.6%。其中，亚太航空公司国际客运量增长最为强劲，同比增长126.1%。2023年全球国内客运量同比增长30.4%，比2019年水平高3.9%。

国际航协理事长威利·沃尔什表示，去年全球航空客运量继续强劲复苏，为航空公司今年恢复常态化增长奠定了基础。旅游业复苏将进一步利好航空业，为全球经济增长提供动力。

数据还显示，按照货运吨公里计算，2023年全球航空货运需求同比下降1.9%，较2019年水平低3.6%；按可用货运吨公里计算，2023年全球航空货运运力同比增长11.3%。

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