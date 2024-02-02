新华社北京2月2日电 日本帝国数据库公司一项最新调查结果显示，日本今年2月将有超过1600种食品价格上调，全年预计将有约1万至1.5万种食品涨价。

日本帝国数据库公司调查全国195家主要食品和饮料制造商，询问这些企业的涨价意向。结果显示，今年2月将有1626种食品涨价，时隔4个月再次超过1000种。其中加工食品数量最多，为643种。

这是2022年4月20日在日本东京拍摄的日元纸币。新华社记者张笑宇摄

日本媒体分析，这次涨价潮的主要特点是以西红柿为原料的食品和饮料价格涨幅较高，这与去年极端高温天气导致的全球多国西红柿歉收有关。调查显示，番茄酱、意大利面酱等调料2月最高涨幅为16.4%，番茄汁类饮料最高涨幅为13.6%。

日本帝国数据库公司预计，今年4月涨价的食品种类将进一步增多，可能超过3000种，全年将达约1万至1.5万种。

去年，受原材料价格大幅上涨、日元贬值增加进口成本等因素影响，日本有超过3.2万种食品价格上涨，数量为30年来最高。

日本总务省上月公布的数据显示，2023年全国消费者物价指数为105.2，较上一年上升3.1%，创1982年以来新高。按共同社说法，在原材料价格上涨和需求增加的背景下，该国商品和服务纷纷涨价，加重了家庭经济负担。（张旌）

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