人民网伦敦2月1日电 （邢雪、余颖、郭锦标）当地时间2月1日，由故宫博物院和英国科学博物馆共同举办的特展《凝时聚珍：中英钟表技艺交流展》在伦敦正式开幕。该展汇集了清代宫廷珍藏的23件国宝级钟表，是故宫钟表藏品首次在英国展出，是近年来中英文化交流的又一里程碑式的展览项目。

郑泽光大使在开幕式上致辞。人民网 郭锦标摄

中国驻英国大使郑泽光出席开幕式，他在致辞中说，此次英国科学博物馆和故宫博物院的合作正是践行全球文明倡议的生动实践。今天我们看到的23件来自故宫的珍贵钟表，本身就是东西方科技和艺术交流的结晶。

英国科学博物馆集团董事长兼馆长伊恩·布拉奇福德致辞。人民网 郭锦标摄

英国科学博物馆集团董事长兼馆长伊恩·布拉奇福德在开幕式上表示：“文化可以成为国家之间的一座强有力的桥梁，我们可以结识朋友，激发好奇心，用科学和文化的故事激发灵感。” 故宫博物院副院长朱鸿文说，这些钟表虽然不再用来计时，但它们仍然在见证历史，反映着人类文明的特定时期，表现了文明交流互鉴的特征，意义非凡。

“我个人最喜欢的是铜镀金乡村景色水法钟。”本次展览的策展人、英国科学博物馆科学收藏管理员简·德斯伯勒说，这件钟表曾出现在纪录片《我在故宫修文物》中，纺车、母鸡、湖水、帆船……组成了一幅英国田园微缩景观，是世界上极其少见的复杂钟表之一。此次展出的另一个亮点为铜镀金嵌珐琅转鸭荷花缸钟。据介绍，此钟由清宫造办处工匠用广州制作的掐丝珐琅缸和法国的奏乐机械系统装配而成。花蝶纹铺满荷花缸腹部，一片荷塘从中伸出，其中三朵荷花可开合，花心中分别端坐西王母、持桃童子、持桃仙猿，充满了美好的寓意。

展览现场。人民网 余颖摄

故宫博物院院长王旭东对此次展览寄语表示，故宫博物院丰富的时计收藏不仅是中国与西方世界接触的媒介，也是文化多样性的载体，从独特的历史角度，展示了中国与世界三个多世纪的沟通、交流和融合。

本次展览将持续四个月，展览开幕当天，一年一度的科学春晚在科学博物馆举行，舞龙、写春联、自制红包袋等中国传统新年活动，以及各项以时间为主题的科学节目精彩纷呈，让英国民众感受到浓浓的新春氛围。

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