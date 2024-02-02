人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻瑞典使馆举办“欢乐春节·行走的年夜饭”中华饮食文化推介活动

2024年02月02日10:28 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网斯德哥尔摩2月1日电 （记者殷淼）2月1日，中国驻瑞典使馆举办“欢乐春节·行走的年夜饭”中华饮食文化推介活动。中国驻瑞典大使崔爱民夫妇以及瑞各界嘉宾30余人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在致辞中表示，春节是中华民族最隆重、最热闹的传统节日，年夜饭是中国人每年最重要、最丰盛的一顿晚餐，是阖家团圆、共庆新春的美好时刻，饱含着人们对万物复苏、万象更新的期盼。希望各界来宾从年夜饭中享受新春喜悦，领略中华文化，在新的一年为推动中瑞关系发展和友好合作作出更大贡献。

“欢乐春节·行走的年夜饭”活动现场。中国驻瑞典大使馆供图

“欢乐春节·行走的年夜饭”活动现场。中国驻瑞典大使馆供图

来自山西省大同市的名厨们烹制出玫瑰汾炆火牛肉、玉珠糖醋鱼、高原莜面窝窝配羊肉浇头、杏花村烧麦、刀削面等一系列山西特色美食，还现场表演了刀削飞面、一根面、手搓莜面等精彩的面点制作技艺，引起瑞典友人的强烈兴趣。席间，国家知名演奏员杜湘君、严江雷分别演奏了徽胡独奏《徽调》、唢呐独奏《打枣》，让嘉宾在品味美食的同时，充分感受中华文化的独特魅力。来宾纷纷表示，“行走的年夜饭”活动别开生面、别具特色，令人大饱口福、大开眼界。

现场气氛友好热烈。主宾双方畅叙新春佳节和中华美食，探讨中瑞友好合作，共同祝福两国关系的美好明天。

“行走的年夜饭”是中国文化和旅游部“欢乐春节”活动的子品牌，是推广和弘扬中国饮食文化的重要平台。今年，“欢乐春节·行走的年夜饭”首次走进瑞典，展示了中华美食底蕴深厚的经典传承，为当地民众带来中国传统新春佳节的美好祝福，增进了瑞典各界人士对中国美食和春节文化的了解和喜爱。

(责编：曹欣悦、吴成良)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部