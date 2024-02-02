人民网斯德哥尔摩2月1日电 （记者殷淼）2月1日，中国驻瑞典使馆举办“欢乐春节·行走的年夜饭”中华饮食文化推介活动。中国驻瑞典大使崔爱民夫妇以及瑞各界嘉宾30余人出席。

中国驻瑞典大使崔爱民致辞。中国驻瑞典大使馆供图

崔爱民在致辞中表示，春节是中华民族最隆重、最热闹的传统节日，年夜饭是中国人每年最重要、最丰盛的一顿晚餐，是阖家团圆、共庆新春的美好时刻，饱含着人们对万物复苏、万象更新的期盼。希望各界来宾从年夜饭中享受新春喜悦，领略中华文化，在新的一年为推动中瑞关系发展和友好合作作出更大贡献。

“欢乐春节·行走的年夜饭”活动现场。中国驻瑞典大使馆供图

来自山西省大同市的名厨们烹制出玫瑰汾炆火牛肉、玉珠糖醋鱼、高原莜面窝窝配羊肉浇头、杏花村烧麦、刀削面等一系列山西特色美食，还现场表演了刀削飞面、一根面、手搓莜面等精彩的面点制作技艺，引起瑞典友人的强烈兴趣。席间，国家知名演奏员杜湘君、严江雷分别演奏了徽胡独奏《徽调》、唢呐独奏《打枣》，让嘉宾在品味美食的同时，充分感受中华文化的独特魅力。来宾纷纷表示，“行走的年夜饭”活动别开生面、别具特色，令人大饱口福、大开眼界。

现场气氛友好热烈。主宾双方畅叙新春佳节和中华美食，探讨中瑞友好合作，共同祝福两国关系的美好明天。

“行走的年夜饭”是中国文化和旅游部“欢乐春节”活动的子品牌，是推广和弘扬中国饮食文化的重要平台。今年，“欢乐春节·行走的年夜饭”首次走进瑞典，展示了中华美食底蕴深厚的经典传承，为当地民众带来中国传统新春佳节的美好祝福，增进了瑞典各界人士对中国美食和春节文化的了解和喜爱。

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