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2024“欢乐春节”新春民族音乐会在莫斯科成功举办

2024年02月02日10:24 | 来源：人民网-国际频道
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人民网莫斯科2月1日电 （记者隋鑫）1月30日晚，2024年“欢乐春节”系列活动之新春民族音乐会在莫斯科国际音乐厅成功举办，此次音乐会由中国文化和旅游部与中国驻俄大使馆联合主办，由中国煤矿文工团担纲演奏。张汉晖大使携夫人高岩女士，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫，俄文化部副部长马雷舍夫，俄联邦委员会国际事务委员会第一副主席杰尼索夫，俄出口中心总经理尼基申娜，全俄体操协会主席维涅尔，俄中友协第一副主席库里科娃等中俄嘉宾出席活动。

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

张汉晖大使在致辞中指出，文化是国家间增进互信的桥梁，也是新时代中俄关系健康稳定发展的重要基础。2024年是中俄建交75周年，是两国元首共同确定的中俄文化年开局之年。中俄作为文化大国，一定能以此为契机，通过广泛深入的人文交流，进一步增进相互理解、促进民心相通，为两国全方位战略协作奠定更坚实的民意基础。此次“欢乐春节”新春民族音乐会是今年在俄罗斯举行的首场大型中国音乐会。多年来，中国驻俄使馆坚持每年举办“欢乐春节”活动，旨让俄罗斯人民近距离感受中国春节和中国文化的独特魅力。以本场音乐会为序幕，今年的“欢乐春节”将举行多场别开生面的中国文化体验活动，包括品尝年夜饭、春节庙会等，让俄罗斯朋友在浓浓的年味里，感受中国文化的独特魅力。

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

马雷舍夫表示，对本国传统文化遗产的研究和推广是两国人民的共同使命，它有助于进一步增进中俄两国人民相互理解和深化各领域合作。以标志性的中国春节为例，在今年春节前后莫斯科市将举办规模宏大的各类庆祝活动，为莫斯科市民及游客带来中国春节的喜悦。本场音乐会必将成为中俄两国元首宣布举办中俄文化年以来，众多活动中的标志性事件之一。

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

当晚，莫斯科国际音乐厅座无虚席，中俄各界友人欢聚一堂，共同欣赏中国传统民乐艺术。此次音乐会以《古籍里的古曲》为题，以“让古籍可听、让古曲可观”为创作理念，从50多部古籍中选取近50首古曲，在充分尊重古谱的基础上，经过现代手法编排，通过丰富的舞台表达，引领观众感受古曲的韵味。12个节目各具特色，现场高潮迭起，掌声不断。

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

演出结束后，张汉晖、梅利尼科夫、马雷舍夫共同看望了全体演职人员，勉励他们再接再厉，为中俄文化交流互鉴、促进中俄友好作出更大贡献。

2024“欢乐春节”新春民族音乐会演出现场。于子恒摄

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(责编：曹欣悦、吴成良)

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