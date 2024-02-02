人民网斯德哥尔摩2月1日电 （记者殷淼）据挪威媒体2月1日报道，由于遭受强风暴“英古恩”（Ingunn）的吹袭，挪威多个航班、渡轮和道路交通受到干扰，中部和北部的数千人断电。

挪威气象研究所命名的风暴“英古恩”1月31晚至2月1日在挪威的特伦德拉格登陆，然后一路向北，阵风时速高达每秒50米，以飓风强度的大风袭击了挪威部分地区。

当天，挪威北部部分地区发布了最新的大风红色天气预警，其他地区发布了橙色和黄色警告。挪威气象预报网站预测，在红色预警天气期间，“很可能会造成大范围的破坏、交通和电力中断，甚至危及生命”。

挪威埃尔米亚电力公司表示，当天早上，罗弗敦群岛近6000名居民断电。在特伦德拉格，有超过9000名客户断电。据挪威Tensio能源公司统计，自周三以来已有超过2万人受到停电影响。

与此同时，交通旅行也受到干扰。进出特隆赫姆以及特伦德拉格和诺德兰县的几个较小支线机场的航班受到影响。挪威机场运营商Avinor的新闻官海妮娜·杰森表示，“在特隆赫姆和博多机场，有几趟航班已经起飞，还有一些航班被迫取消。”

此外，卑尔根线上的火车于当天早上停运，但随后又恢复运行。渡轮运营商Color Line也推迟了挪威和丹麦之间的多趟航班。

(责编：曹欣悦、吴成良)