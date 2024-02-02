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中国驻丹麦使馆举办中丹全面战略伙伴关系15周年庆祝活动暨2024年“欢乐春节”文艺演出

2024年02月02日09:25 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩2月1日电 （记者殷淼）1月30日，丹麦著名的趣伏里音乐厅张灯结彩，喜气洋洋。中国驻丹麦使馆举办中丹全面战略伙伴关系15周年庆祝招待会暨2024年“欢乐春节”文艺演出。丹麦外交部常秘叶普、首相府副常秘金宫姆贝、丹麦外交部国秘泽玛—琼斯、丹麦前议长吕克托夫特、前外交大臣穆勒、前外交大臣科弗德，以及丹各界人士、华侨华人、中资机构和留学生代表近500人出席招待会。来宾们欣赏了由中国歌剧舞剧院带来的文艺演出。

中丹全面战略伙伴关系15周年庆祝招待会。中国驻丹麦大使馆供图

中丹全面战略伙伴关系15周年庆祝招待会。中国驻丹麦大使馆供图

中国驻丹麦大使馆临时代办秦杰在招待会上致辞时表示，2023年中国经济回升向好，高质量发展扎实推进，构建现代化产业体系的步伐进一步加快，培育壮大新动能初显成效，一批先进、智能、绿色产业快速崛起，绿色低碳日益成为中国人的生活新时尚。中国不仅发展自己，也积极拥抱世界，担当大国责任。

中国驻丹麦大使馆临时代办秦杰在招待会上致辞。中国驻丹麦大使馆供图

中国驻丹麦大使馆临时代办秦杰在招待会上致辞。中国驻丹麦大使馆供图

秦杰表示，今年是中丹建交74周年，中丹全面战略伙伴关系也已走过15个春秋，两国关系发展取得丰硕成果。2023年8月，丹麦外交大臣拉斯穆森成功访华，双方签署绿色联合工作方案，进一步促进了两国在绿色能源、环境保护、水资源、农业和食品等领域的合作。500多家丹麦企业在华经营良好，不少企业在华扩大投资，并通过中国国际进口博览会等平台不断加强对华合作。

中国歌剧舞剧院艺术家们表演舞蹈《水之灵》。中国驻丹麦大使馆供图

中国歌剧舞剧院艺术家们表演舞蹈《水之灵》。中国驻丹麦大使馆供图

来自中国歌剧舞剧院的艺术家们为全场来宾奉献了精彩的节目。整场演出以群舞《张灯结彩》开场，展现了传统佳节的热闹非凡。《采薇》和《清平调》等舞蹈节目尽显中国古典舞姿之美，《我的太阳》和《饮酒歌》则为观众呈现了西方经典乐曲。节目中既有奔放豪迈的独舞《将进酒》和女声独唱《一杯美酒》，又有温婉内敛的双人舞《玉兰花开》和《月下柔情》。最后由两国歌唱家带来的合唱歌曲《友谊地久天长》为中丹友谊献上美好祝福，将全场气氛推向了高潮，掌声经久不息。

合影留念。中国驻丹麦大使馆供图

合影留念。中国驻丹麦大使馆供图

来宾们纷纷向中国人民致以新春祝福，祝贺中国春节被确定为联合国假日；称赞“一带一路”倡议有力推动各国共同发展、合作共赢；积极评价中国为推动世界经济发展所作贡献，表示中国在绿色、创新、互联互通等方面引领全球，充分相信中国经济发展前景；希望各国增进理解，携手维护世界和平、稳定和发展。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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