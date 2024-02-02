人民网莫斯科2月1日电 （记者隋鑫、肖新新）1月29日，中国驻俄罗斯使馆举行俄罗斯友人新春招待会。张汉晖大使，俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫出席并致辞。俄政府、议会、教育、科研、文化、商贸、媒体、友好团体等各界人士，以及来俄举行中俄外交部门磋商的中国外交部副部长马朝旭和使馆外交官等共1200余人参加活动。

俄罗斯友人新春招待会现场。人民网记者 隋鑫摄

张汉晖在致辞中表示，2023年对中俄两国来说都是不平凡的一年，双方共同历经风雨，携手直面挑战，在各自发展道路上取得了不俗的成绩。2023年，中国以自身成就证明，中国经济作为全球发展引擎的地位不可撼动。在全球经济复苏乏力背景下，中国为全球经济增长注入信心，为经济全球化赋予活力，为众多发展中国家提供宝贵中国经验。

张汉晖大使致辞。人民网记者 隋鑫摄

张汉晖表示，再过十天，我们将迎来甲辰龙年。在中国文化中，龙代表着积极向上、自强不息、大有作为。即将到来的龙年对中俄各自发展和两国双边关系都十分重要。中俄两国将共同庆祝建交75周年，开启中俄文化年。双方将共同举办一系列大型活动，实施一系列重要高层访问，落实许多重要合作项目，两国关系必将在龙年获得大发展。

俄国家杜马第一副主席、俄中友协主席梅利尼科夫致辞。人民网记者 隋鑫摄

梅利尼科夫致辞表示，今天出席招待会的有俄政、商、学、军等各界代表，大家都担负着推动俄中友好的光荣使命，将为两国关系持续健康稳定发展作出积极贡献。2023年的俄中关系堪称典范，达到崭新高度。文化是连接两国人民心灵的桥梁。我们将尽最大努力，使俄罗斯人民更好地了解和认识中国，同时使中国人民更广泛地欣赏到俄罗斯灿烂的文化。

梅利尼科夫强调，如今世界地缘政治局势复杂紧张。俄中关系坚如磐石，不惧任何挑战和考验。预祝所有中国朋友和各位来宾春节快乐、生龙活虎、龙年大吉。

中国煤矿文工团在新春招待会上为俄罗斯友人进行传统民乐表演。人民网记者 隋鑫摄

招待会上，来自中国煤矿文工团的艺术家们为在场来宾呈现了精彩纷呈的民乐演出。伴随着《喜临门》《新赛马》《步步高》《幸福年》《杏花天》《百鸟朝凤》《莫斯科郊外的晚上——花好月圆》等中俄经典曲目的悠扬乐声，俄各界友人在使馆欢聚一堂，共同表达加强双方协作、推动中俄关系持续发展的坚定决心。

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