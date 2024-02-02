人民网迪拜2月1日电 （记者张志文）1月30日晚，正在阿联酋访问演出的中央芭蕾舞团在迪拜歌剧院隆重上演经典剧目《芭蕾精品晚会》。驻阿联酋大使张益明和夫人朱乃珍，阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长苏欧德，驻迪拜总领事李旭航和夫人籍联华，中央芭蕾舞团团长冯英，迪拜、哈伊马角、阿治曼、乌姆盖万等酋长国重要王室成员，以及各国驻迪拜总领事、阿各界人士等千余名嘉宾观看演出。

1月30日晚，中央芭蕾舞团在迪拜歌剧院上演《芭蕾精品晚会》，图为剧照。中央芭蕾舞团供图

中央芭蕾舞团在上半场为现场观众带来经典贺岁舞剧《过年》（中国版《胡桃夹子》）第二幕，以芭蕾艺术演绎富有特色的中国春节文化。下半场，中央芭蕾舞团呈现数个经典芭蕾代表作，包括被誉为古典芭蕾“试金石”的《舞姬》第二幕选段、最具技术技巧魅力的《堂·吉诃德》双人舞、享有国际盛誉的现代作品《昨日永恒》，最后在振奋人心的原创交响芭蕾《黄河》中，将整场演出推向高潮。

精彩演出感染了现场观众。观演的在阿侨胞纷纷表示，在龙年春节即将到来之际欣赏经典剧目《过年》，感受到浓厚年味儿。外国观众高度评价演员们高超技艺，不时大声喝彩，掌声经久不息。表演结束后，大幕三次拉上，又在掌声中三次拉开，舞者们深深鞠躬，共同致敬这个美妙夜晚。

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