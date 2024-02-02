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国际航协发布2023年全球航空业数据

2024年02月02日08:41 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马2月2日电 （记者郑彬）日前，国际航空运输协会（简称国际航协）发布了2023年全球民航客运业的相关数据及指标。数据显示，2023年全球航空业保持复苏态势，客运总量同比增长36.9%，进一步接近疫情前水平。其中国际客运量同比增长了41.6%，接近疫情前水平的90%，国内客运量同比增长30.4%，已超出疫情前水平。

国际航协理事长威利·沃尔什表示，后疫情时代全球航空客运量继续保持强劲复苏态势，这个消息令人振奋。随着人们未来外出经商、留学、旅游等意愿的进一步上升，航空业发展势头有望进一步加强。为此，各国政府需要不断采取新的战略举措，从基础设施建设、节能减排等各个方面入手，进一步推动实现航空业的全面复苏。

从国际客运市场方面来看，2023年亚太地区航空公司全年国际客运量同比增长126.1%，势头最为强劲。欧洲地区航空公司年客运量则同比上升了22%，其中12月客运量首次高于疫情前同期。此外，中东、北美、拉美和非洲等各地区去年客运量增速也均接近或超过30%。

国际航协预测，随着全球航空市场的进一步开放及各国行业利好消息的推出，2024年全球航空业有望保持持续增长态势。预计航空业全年收入水平将达到9640亿美元，同比增长7.6%，全球旅客出行人数有望突破47亿人次，创2019年以来新高。但与此同时，国际航协也指出，航空业的复苏仍较脆弱，未来易受到全球经济形势、地缘政治冲突以及供应链紧张等诸多外部因素影响。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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