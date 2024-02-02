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驻埃及使馆举行旅埃中国同胞春节招待会

2024年02月02日08:39 | 来源：人民网-国际频道
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人民网开罗2月1日电 （记者黄培昭）驻埃及使馆1月31日举行“温暖迎春，共庆中国年”旅埃中国同胞春节招待会，廖力强大使出席并致辞。在埃华侨华人、中资机构、留学生和汉语教师、新闻机构代表，使馆张朝阳公使、王瑞正武官、赵刘庆公参、吴立军公参、卢春生公参、赵亮公参、杨荣浩公参以及使馆工作人员等约700人欢聚一堂，共同庆祝农历龙年新春。

廖力强在致辞中向大家致以诚挚的新春祝福，全面回顾过去一年中国高质量发展、中国特色大国外交和中埃、中阿关系发展取得的重要成果，感谢旅埃同胞为推进中埃友好作出的积极贡献。

在埃侨团、中资企业、留学生代表分别致辞，表示温暖强大的祖国永远是海外同胞最重要最坚强的后盾，愿积极响应党和人民的号召，尽己所能为中埃各领域务实合作和共建“一带一路”贡献力量。

招待会现场张灯结彩，气氛友好热烈，驻埃中资机构及华侨华人表演了精彩纷呈的文艺节目，全场齐唱《我和我的祖国》将气氛推向高潮。与会嘉宾互致祝福、共庆佳节，共祝伟大祖国繁荣昌盛、人民顺遂安康，中埃关系再上新台阶。

(责编：曹欣悦、吴成良)

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