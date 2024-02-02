人民网罗马2月1日电 （记者郑彬、谢亚宏）当地时间1月31日晚，中国驻意大利大使馆举办2024年新春招待会。意大利议会及政府官员、各国驻意使团代表、中资企业及当地华侨华人代表等共约500余人参加此次活动，大家欢聚一堂，共迎甲辰龙年，并为中意友谊和发展献上美好祝福。

中国驻意大使贾桂德接受当地媒体采访，为中意关系发展送上祝福。人民网记者 郑彬摄

贾桂德在致辞中表示，过去的一年，中意关系全面重启、焕发新的活力。双方坚持互尊互信，两国高层密切交往；我们深化互利共赢，务实合作硕果累累；我们延续千年友谊，人文交流蓬勃复苏；我们践行多边主义，在国际平台沟通协作。

贾桂德指出，新的一年，中国将继续高举人类命运共同体的旗帜，始终不渝走和平发展道路，坚定不移推进高水平对外开放，不断以中国高质量、绿色发展为世界经济的复苏提供动能，为应对全球性问题作出贡献。

新春招待会上处处充满着中国传统文化的元素。人民网记者 郑彬摄

对于2024年中意关系的发展，贾桂德表示，新的一年，中意关系将迎来全面战略伙伴关系建立20周年，我们也将共同隆重纪念马可·波罗逝世700周年。马可·波罗是往来于古丝路的文化使者，也是中意两个文明古国的共同回忆和纽带，相信开放包容、互利共赢的“丝路精神”将引领我们书写深化全面战略伙伴关系新篇章。

意大利各界朋友为中国传统文化着迷。人民网记者 郑彬摄

招待会上，来自意大利当地留学生、华侨华人代表为来宾们奉献了舞狮、歌曲、乐器演奏、书法、茶艺等极具中国特色的文艺表演，充分展现了中华民族优秀传统文化的魅力。与会人士纷纷为中国送出热情洋溢的新春问候，并期待中意关系行稳致远，在新的一年中迸发出更大的生机和活力。

(责编：曹欣悦、吴成良)