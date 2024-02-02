新华社巴黎2月1日电 通讯丨“这是友谊的象征”——庆祝中法建交60周年暨中法文旅年开幕音乐会引发观众共鸣

新华社记者乔本孝

1月31日晚，庆祝中法建交60周年暨中法文化旅游年开幕音乐会在法国巴黎凡尔赛宫皇家歌剧院举行。中国中央民族乐团与法国凡尔赛宫皇家歌剧院管弦乐团联袂演奏中法曲目，引发现场约500名中法各界嘉宾热烈共鸣。

法国文化部长拉茜达·达蒂在音乐会前的致辞中表示，法中建交60年来，文化合作始终占据重要地位。“法中两国人民都热爱文化，彼此抱有好奇。2024年将是我们继续深化文化合作的契机。”

台上，中法乐团在交替上场的两国乐团指挥的带领下演绎中法曲目：既有《春节序曲》《卡门序曲》这样的经典，也有融合了法国香颂《玫瑰人生》与中国民歌《茉莉花》的创新之作，还有中方琵琶领奏、法方男高音独唱、二胡与长笛对演等节目。每曲终了，场内都响起热烈掌声。

“音乐是世界通用的语言。”音乐会法方指挥维克托·雅各布说，他很高兴有机会与中国中央民族乐团合作。“我喜欢这个乐团，他们年轻，充满天赋，在音乐上追求卓越。”台上演出时，雅各布与中方指挥李心草几次友好互动。

“这是友谊的象征。”法国凡尔赛宫家具与艺术品部门主管玛丽-洛尔·德罗什布吕讷说，“不同乐团一起演出通常是不容易的，但我看到台上的两国艺术家乐在其中，我相信这也代表着两国人民因彼此靠近而感到的喜悦。”

今年，凡尔赛宫和故宫博物院将在故宫共同举办展览，这也是中法文旅年一项备受关注的合作项目。德罗什布吕讷是法方策展人，她表示准备工作“已在最后阶段”，“这将是一个盛大的时刻”。

戴高乐将军的孙子皮埃尔·戴高乐也观看了当晚的演出。他说：“我们两国人民因为音乐在凡尔赛宫相会，这样的场合是独一无二的，正如法中友谊也是独一无二的。”

“凡尔赛宫几乎是法国最高规格的殿堂，音乐会在此举行具有象征意义。”法国法中友协联合会主席阿兰·拉巴说，“这场音乐会是两国继续加深人文交流的标志。我祝愿这一交流越来越丰富、越来越密切。”（参与记者：孙鑫晶、高静、张百慧）

(责编：于洋、崔越)