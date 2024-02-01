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外交部：敦促美方停止在全球搞网络窃密和攻击

2024年02月01日23:39 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月1日电（记者邵艺博）针对美国官员在网络安全问题上抹黑中国的言论，外交部发言人汪文斌1日表示，美国才是网络攻击的始作俑者和集大成者，中方敦促美方停止在全球范围内搞网络窃密和攻击，停止利用网络安全问题抹黑他国。

　　当日例行记者会上，有记者问：近日，有美国官员称，他们已经破坏了一个针对美国公共基础设施的中国黑客网络；另外，美国联邦调查局局长称，中国是世界上最大的黑客活动国家。请问外交部对此有何回应？

　　汪文斌说，中国坚决反对并依法打击任何形式的网络攻击。“美方在缺乏有效证据的情况下妄下结论，对中国无端指责抹黑，极其不负责任，纯属混淆是非。中方对此坚决反对。”

　　“美国才是网络攻击的始作俑者和集大成者。”汪文斌说，美国网络军司令部公然将他国的关键基础设施列为美国网络攻击的合法目标。去年以来，中国的网络安全机构陆续发布报告，揭露了美国政府长期以来对中国关键基础设施实施网络攻击的情况。他表示，美方这种不负责任的政策和做法将全球关键基础设施置于巨大的风险之中。

　　“我们敦促美方停止在全球范围内搞网络窃密和攻击，停止利用网络安全问题抹黑他国。”汪文斌说。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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