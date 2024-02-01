孙家珅

近期，日本陆上自卫队的二号人物、幕僚副长小林弘树带队参拜靖国神社。面对国际国内的质疑声音，日本防卫省于1月26日就陆上自卫队高官集体参拜靖国神社行为做出所谓的处罚，但处罚的理由仅仅是“使用公务车不当”，只字不提其“拜鬼”的错误行为。

靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有对日本侵略战争负有严重罪责的甲级战犯。此次日本防卫背景人士不顾其身份公然“拜鬼”，不仅是当前日本社会和平主义思潮式微军国主义抬头的缩影，亦是错误史观仍在日本大行其道的体现。

日本军国主义思想始终未能遭到彻底根除

日本的侵略历史给亚洲人民带来了深重灾难。近代以来，日本于1874年侵略中国台湾，1879年吞并琉球，1894年挑起甲午战争，1910年吞并朝鲜，1931年策动“九一八”事变，1937年发动全面侵华战争，1941年发动太平洋战争，在军国主义思想的指引下，日本侵略魔爪遍及整个亚太区域。

二战后单独对日占领的美国虽然对日本进行了民主化的改革，但未能彻底清算二战中日本军国主义的战争罪责，靖国神社在此背景下被保留。以1951年《旧金山对日和平条约》为代表的片面媾和、东亚深陷冷战结构为契机，日本右翼保守势力得以再度抬头。这就导致了日本是二战战败国和过错方，但在历史问题上态度暧昧，作为加害者甚至屡次在国际舞台扮演受害者形象。

日本右翼保守势力始终没有放弃对其“精神花园”的培育。1955年以后，日本自民党曾5次提出《靖国神社法案》，要求将神社改为“特殊法人”，试图将之国营化。1978年秋宫司松平永芳把远东国际军事法庭所判处的甲级战犯东条英机等14人的牌位移入靖国神社合祭，靖国神社开始成为日本政客的“秀场”。1985年8月15日，时任日本首相中曾根康弘率内阁在日本战败40周年之际以首相身份“正式参拜”靖国神社。自此以后，前往靖国神社参拜的日本政客和议员人数逐年增长。

追求成为“能战国家”导致军国主义抬头

2023年10月，日本首相岸田文雄再次以“首相”名义向靖国神社供奉祭品。岸田执政以来，日本逐步向“强军、修宪、扩盟”的方向越走越远。大幅调整安保战略成为日本政界的广泛共识。从日本政客到日本防卫人士参拜靖国神社的身份变化，体现日本从追求成为“正常国家”到追求成为“能战国家”态势明显，企图重走军国主义之路野心昭然若揭。

一是挑战现有国际秩序。日本将俄乌冲突常态化、中美竞争和半岛局势紧张作为国际战略博弈的重要契机，力图在冲突中撬动和颠覆战后国际秩序，获取政治利益和经济利益。日本借台海问题、钓鱼岛问题渲染所谓中国威胁论，进一步扩充军力，强化美日同盟，挑动地区对抗，给地区和平带来不稳定因素。

二是发展军事攻击能力。2022年底，日本修改“安保三文件”，明确写入构建“反击能力”等内容。2023年版《防卫白皮书》声称日本“正面临战后最为严峻复杂的安全保障环境”，并将中国定位为“前所未有的最大战略挑战”。白皮书提到，希望到2027年度的5年内投入约43万亿日元（约合人民币2.2万亿元）防卫费，发展所谓“反击能力”，即攻击他国的军事力量。

三是出口杀伤性武器装备。日本无视《和平宪法》的束缚，对内加速在西南诸岛的军事化部署发展“对敌基地攻击能力”，对外则力推“政府安全保障能力强化支援”（OSA）框架以及扩大出口杀伤性武器。从摒弃“武器出口三原则”到调整“防卫装备转移三原则”，日本在重整军备、重走军国主义之路上，成为了不断突破“原则”的国家。日本已然在追求“能战国家”的路上越走越远。这必然会引发国内反战和平人士的担忧，也会给亚太地区带来诸多不稳定因素。

日本军国主义对外侵略给亚洲各国人民带来深刻的苦难，其犯下的恶行罄竹难书。日本防卫官“拜鬼”背后的军国主义回潮动向更是亚洲各国人民所难以容忍的。日本只有切实正视和深刻反省过去那段侵略历史，同军国主义划清界限，与邻国关系才可能实现健康稳定发展。日本更应以负责任态度妥善处理政客“拜鬼”等问题，恪守迄今在历史问题上作出的表态和承诺，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

（作者是社科院日本所助理研究员）

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