人民网迪拜1月31日电 （记者张志文）1月29日，阿联酋中央银行（阿央行）成立50周年庆典仪式在阿布扎比举行。阿联酋副总统兼副总理、总统办公厅主任兼阿央行董事会主席曼苏尔，阿布扎比重要王室成员苏鲁尔亲王等近千人出席，阿央行行长哈立德致辞。中国驻阿联酋大使张益明应邀出席。

仪式上，曼苏尔亲王邀请张益明大使共同启动了通过多边央行数字货币桥平台，直接与中国银行进行了价值5000万迪拉姆的首笔数字迪拉姆跨境支付交易，这也是货币桥平台自2022年完成一期试点后首次进行实时支付。同时，中国银行阿联酋机构也利用该平台，成功完成了阿联酋境内首笔数字人民币跨境汇款交易。

哈立德强调，阿央行自上世纪70年代成立以来，在领导人的英明决策指导下，为推动国家经济增长，金融稳定与繁荣作出巨大贡献。未来，阿央行将继续服务国家战略，加强金融基础设施转型，加速金融领域数字化转型。

货币桥平台是由国际清算银行牵头，香港金管局、泰国央行、阿联酋央行和人民银行数字货币研究所共同发起的多国数字货币项目，旨在探索数字货币在跨境支付中的应用。2022年，中国银行阿联酋机构受邀参加阿央行货币桥平台试点项目，并获得了阿央行的高度认可。

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