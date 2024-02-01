新华社联合国1月31日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军1月31日呼吁安理会全力推动巴以停火，同时呼吁国际社会支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，继续支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（近东救济工程处）的工作。

张军在联合国安理会巴以问题公开会上发言时表示，本轮巴以冲突已经持续3个多月，战火仍在燃烧，人道灾难仍在加剧。张军说，国际社会对立即实现停火早有压倒性共识，遗憾的是个别国家一味消极阻挠。军事手段无法实现真正的安全，加沙战事延宕只会导致更多的人员死亡、更大范围的地区动荡，让中东和平更加遥遥无期。以色列应立即停止对加沙地区无差别的军事进攻和毁坏。同时，要全力防止加沙冲突对红海等更广泛地区的外溢影响。中方呼吁各方保持冷静克制，避免采取加剧局势紧张的行动。

张军指出，中方支持安理会采取进一步行动，为人道救援扫清障碍。国际法院上周发布临时措施命令，临时措施命令应该得到迅速有效执行。

张军强调，落实“两国方案”是实现巴以和平的唯一可行出路。以色列必须立即停止侵蚀“两国方案”基础，停止针对加沙民众的强制转移，停止在约旦河西岸扩建定居点，停止针对巴勒斯坦人的搜查、抓捕和袭击。中方倡议召开更具规模、更大范围、更有实效的国际和会，尽快推动形成落实“两国方案”的时间表和路线图。中方支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。

张军说，中方注意到有关近东救济工程处员工参与10月7日袭击的指控，支持联合国开展独立、公正、客观调查。近东救济工程处为缓解加沙人道灾难发挥了不可或缺、无法替代的重要作用，是加沙200万民众活下去的希望。中方呼吁国际社会特别是主要捐款国，重新考虑停止供资的决定，在调查期间继续支持近东救济工程处工作。

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