新华社吉隆坡2月1日电 题：“昌明大马”理念赋能马来西亚包容创新自主发展

新华社记者毛鹏飞 汪艺

今年1月10日，马来西亚新地标——678.9米高的默迪卡118大楼在吉隆坡举行开幕仪式。大楼刷新了东南亚建筑新高度，成为全球第二高楼。

“默迪卡”在马来语中意为“独立”。新地标被认为象征着马来西亚宣布独立的“伟大时刻”，反映了马来西亚在各领域实现繁荣，体现了多元文化中的团结、共同前进精神。

2018年至2022年间，受政局动荡和新冠疫情冲击等影响，马来西亚经济发展放缓。2022年11月大选后，安瓦尔被委任为新总理，组建团结政府。团结政府成立伊始即推出以“永续、繁荣、创新、尊重、信任、关怀”六大原则为基础的“昌明大马”执政理念，希望维护社会团结、提高人民生活水平、改善营商环境，引领马来西亚走向昌明社会。

马来西亚政府将“为人民赋能”作为其“昌明经济”框架的关键词，推出2030年新工业大蓝图、国家能源转型路线图等多项振兴经济的措施，以及税收、社保、融资等方面政策，以帮助中小企业发展，提高人民生活水平。

马中友好协会会长马吉德说，“昌明大马”理念力求实现让全民受益的全面和可持续发展，并推动马来西亚未来发展成为经济公平、文化充满活力的国家。

开放与创新，也是“昌明大马”理念的重要内容。2024年伊始，马来西亚政府与新加坡签署“柔佛－新加坡经济特区”合作备忘录，批准22个可再生能源项目，计划成立国家半导体战略特别工作组，旨在推动国家经济实现更加开放、可持续、创新发展。

马来西亚中华总商会总会长卢成全指出，多年来，马来西亚经济一直面临结构性挑战，迫切需要改革转型，借助人才、地缘优势和强大的产业基础等，恢复其区域竞争地位。

随着光伏制造、新能源汽车、人工智能等一批新项目、新计划陆续落地，安瓦尔日前表示，政府将致力于把马来西亚打造成为主要的区域绿色投资目的地，推动投资进入高增长和高价值行业。

顺应全球数字化浪潮，马来西亚政府也在大力推动数字经济发展，创造新的经济增长点。2023年8月，万国数据马来西亚柔佛州奴沙贾亚科技园数据中心园区（一期）举行开园仪式。据介绍，一期含三栋独立数据中心建筑，总IT容量已被全部预订。

马来西亚数字经济发展机遇不仅吸引了来自中国、美国、日本等国的企业，本土企业也参与其中。马来西亚杨忠礼电力国际公司在柔佛州建设了该国首个使用太阳能的数据中心，有望在今年投入运营。

“我们将充分挖掘数字化转型带来的无限潜力。相信有关举措将为国家实现数字创新、可持续发展和经济增长等目标提供助力。”马来西亚投资、贸易和工业部部长扎夫尔说。

面对各种挑战，马来西亚正在探索适合自己的未来发展之路。独立与自主，成为其振兴发展中的重要关键词。

自2022年美联储启动加息以来，作为外向型经济体，马来西亚等东南亚国家一直承受压力。兼任财政部长的安瓦尔表示，美联储频繁加息是马来西亚货币林吉特汇率持续走低的主要原因。马来西亚国家银行正在研究“去美元化”，增加本国货币在贸易中的使用。

当前，世界经济面临债务危机、通货膨胀、利率高企、贸易不振等不利因素，马来西亚政府实现经济增长、提高国家竞争力的目标也面临诸多挑战。安瓦尔在执政一周年时曾强调，政府将更坚定、更迅速地推动经济发展，增进人民福祉。

曾任马来西亚投资发展局主席的马吉德在媒体撰文说：“中国式现代化进程有力证明，不同社会有可能发展出不同的现代化道路和形式。马来西亚对学习不同发展模式持开放态度。只有承认和包容多种现代化模式，才能更加全面地相互理解，从而实现世界文明的和谐共生。”

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