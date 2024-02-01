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贝宁官员：中国医疗队工作成果丰硕惠及广大贝宁民众

2024年02月01日13:19 | 来源：新华网
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新华社洛美1月31日电（记者孙毅）科托努消息：贝宁卫生部官员1月31日说，中国（宁夏）第26批援贝宁医疗队自2022年8月抵达后，工作成果丰硕，惠及广大贝宁民众。

第26批援贝宁医疗队欢送仪式当天在位于科托努的贝宁卫生部举行。贝宁卫生部向医疗队队员颁发感谢信。贝宁卫生部办公厅主任阿高贝托在仪式上说，自1978年中国开始向贝宁派遣医疗队以来，双方医疗卫生合作体现在药物捐赠、医疗人才培养、科室建设等诸多方面。第26批援贝宁医疗队自2022年8月抵达后，工作成果丰硕，惠及广大贝宁民众，他祝愿队员们归程顺利。

中国驻贝宁大使馆经商处参赞寇亚南在仪式上向第26批援贝宁医疗队表示祝贺，赞扬他们怀揣救死扶伤信念，圆满完成援外医疗任务，为贝宁人民带来健康，为中贝友谊贡献力量。

第26批援贝宁医疗队妇产科医生王梓媛说，在一年半的工作中，医疗队员得到了当地人的尊重和信任，也看到了当地医护人员技术水平的进步，切身体会到援外医疗工作的意义。

据介绍，即将归国的第26批援贝宁医疗队在贝工作期间，累计提供门诊诊疗服务1.1万余人次，接收住院4000人次，抢救危重病人271人次，开展手术1700多台，中医诊疗2700多人次。

(责编：于洋、崔越)

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