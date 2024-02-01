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“龙行丝路情·春唤家国梦”2024年全菲中国学生学者迎新春联欢会在马尼拉举行

2024年02月01日09:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马尼拉2月1日电 （记者樊帆）1月31日，由中国驻菲律宾大使馆主办、全菲中国学生学者联合会承办的“龙行丝路情·春唤家国梦”2024年全菲中国学生学者迎新春联欢会在马尼拉克里斯汀大学成功举行。中国驻菲律宾大使黄溪连出席活动并与留菲学子共迎新春，在菲中国学生学者代表等500余人参加现场活动。

中国驻菲律宾大使黄溪连出席活动并与留菲学子共迎新春。人民网记者樊帆 摄

中国驻菲律宾大使黄溪连出席活动并与留菲学子共迎新春。人民网记者 樊帆摄

本次联欢会演职人员全部来自在菲留学生，通过舞龙舞狮、唱歌、舞蹈、乐器演奏、朗诵、功夫表演、中国书法及糖画制作等多种方式，呈现中华优秀传统文化魅力，展现当代中国青年昂扬向上的青春活力。

在菲留学生通过舞龙舞狮表演呈现中华优秀传统文化魅力。人民网记者樊帆 摄

在菲留学生通过舞龙舞狮表演呈现中华优秀传统文化魅力。人民网记者 樊帆摄

“龙行丝路情·春唤家国梦”2024年全菲中国学生学者迎新春联欢会在马尼拉克里斯汀大学成功举行。人民网记者樊帆 摄

“龙行丝路情·春唤家国梦”2024年全菲中国学生学者迎新春联欢会在马尼拉克里斯汀大学成功举行。人民网记者 樊帆摄

现场气氛热烈，年味浓厚。联欢会上，黄溪连向留菲学子特别送上“温暖迎春·共庆中国年”新春暖心包，以表达祖国对海外留学生的新春祝福和牵挂，向广大海外留学生传递党和政府的关心关爱。

现场留学生纷纷表示，联欢会节目精彩纷呈，在异国他乡感受到浓浓的年味，感谢大使馆一直以来对留学生群体的关心关怀，感谢来自祖国的新春祝福和问候。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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