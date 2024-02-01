人民网斯德哥尔摩1月31日电 （记者殷淼）1月31日，到访瑞典的法国总统马克龙与瑞典首相克里斯特松签署了法国和瑞典之间新的战略创新伙伴关系宣言，以进一步加强和促进两国间的合作关系。

瑞典政府发布的一份新闻稿表示，新的伙伴关系意味着法国与瑞典的合作将在许多领域得到深化。其目的是促进竞争力和创新，并为创建可持续、数字化和有弹性的社会作出贡献。此外，伙伴关系将扩大到林业、核能和安全等新领域。

法国和瑞典2017年签署了两国间第一份关于续签可持续、数字和韧性社会战略创新伙伴关系的宣言，并在2019年进行了更新。

瑞典首相克里斯特松表示，“创新对我们双方和我们国家的商业部门都至关重要。因此，我们正在深化我们在林业、核能和安全领域的伙伴关系。”

据报道，法国是瑞典在欧洲最大的投资目的地，每年投资额约为60亿瑞典克朗。目前约有600家瑞典企业在法国成立，员工总数约为10万人。法国大约有460家法国企业在瑞典投资建厂，2023年从瑞典的进口额达到780亿瑞典克朗。

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