人民网开罗2月1日电 （记者黄培昭）贝宁科托努港口5号码头项目，是由中国港湾承建的EPC总承包项目。项目主要包括码头岸线总长550米的2个10万吨级通用泊位、南防波堤延长段350米，东护岸891米，21万平方米陆域形成及地基处理、191万方港池疏浚和旧堤拆除等内容。项目竣工后，将极大提升港口的吞吐量，有力拉动当地贸易和经济的增长，惠及贝宁国家大计和百姓生活。日前，人民网记者赴项目现场采访，实地经历和感受中国建设者无私奉献，为当地认真扩建港口新码头的场景。

终于啃下硬骨头

暮色茫茫，天色渐亮。清晨的6点，季风期的大西洋几内亚湾依旧不平静，朦胧中暗潮涌动，不断地撕扯着夜暮，东方海天相接之处，隐约看到了朝阳从海平面上冒出了头。

这时，一艘交通艇缓缓靠向新建的临时码头，有两拨人群交错着，其中一拨是身披夜暮返航的，另一拨是迎着朝阳登船的，熙熙攘攘，交相打着招呼，白班插板机手袁建对着夜班机手符昌荣说道：“老符，夜班打多少啊？”，“我们夜班可是打了39根啊，白班的兄弟们你们可要加油啊”，“你们辛苦了，去休息吧，交给我们吧，今天一定要把东护岸首个主体节点剩余的45根‘啃’下来”，“对，相信你们，我们已经看到了希望”，边说边走，袁建急匆匆的带着白班小队已经跨上了交通艇，高喊一声“fifty-one”。

不负众望，傍晚18时45分，随着听到插板平台上的一阵欢呼声，意味着东护岸衔接段顺利完成了。贝宁科托努5号码头项目团队历经6个多月，全员上下齐心，攻坚克难，逐个攻破技术壁垒，看穿变化多端的风雨浪潮，迭代更新设备，走出了项目坚实的一步。

施工经理王兆岩感慨道：“终于啃下东护岸这个硬骨头了，后续便是打开工作局面，推动项目施工高峰了。”

科技创新助推项目高质量发展

在无掩护海域，并受几内亚湾长周期波影响的条件下，可作业天数受限，还面临着地质突变大、硬壳层及腐木层强度较高等施工困难，对施工安全和质量控制非常不利。水上PVD（排水板）施工工艺一直困扰着国际工程行业，特别是地质突变，存在硬夹层的案例，几乎无可供参考的项目经验，而这些在本项目均无一例外的“遭遇”到了。

经过系统化整理国内外水上PVD施工设备和方法，项目部自主创新，研发了一种驳船配双线排水板（PVD）施打平台系统，其设计理念既能克服长周期波大涌浪对水上PVD施工的影响，同时其配备的高功率液压振动锤将导管带着PVD打入到设计深度，通过脱靴使PVD留在土体内部。

PVD施打前期，施工主管邓集波在不断地试验性施工中发现，常规的一次性桩靴在施打过程中遇到硬壳层时非常容易被损坏，导致堵管且留带率低，他不断总结经验后想到：“如果桩靴是硬且尖锐，且能够重复利用的话，是否可以解决材料浪费的问题，还能通过尖锐的一端配合加大激振力的振动锤，既可击破硬壳层并且还大大提高留带率？”

想到这里，他说干就干，以身作则调动施工团队，无论是属地工人还是现场操作手都积极发挥主观能动性，多次尝试利用施工废料组装钢板、卸扣、铁链等，终于制作出了一种用于PVD插打的可重复使用桩靴，并历经多代升级，安装了创新的桩靴后，再配合3代新型振动锤，顺利击穿硬夹层，水上PVD施工工效大幅提升，获得项目业主的高度认可，在国际咨工的见证下，证明创新是建设团队在面对艰难复杂的环境下唯一的选择，也是最可行的选择。

项目以驳船配双线排水板（PVD）施打平台系统为依托，已获得一种驳船配双线排水板施打平台系统实用新型专利证书，并成功申请了一种驳船配双线排水板施打平台系统及施工方法，一种土工布水下摊铺设备，一种可变式联系桥及水上作业平台等多项发明及实用新型专利，不仅验证了项目自主研发的海上插板平台在恶劣海况及复杂地质条件下施工的可行性，更彰显出项目团队攻坚克难、科技创新的能力，助推项目高质量发展。

实干方能累硕果

项目部的计划主管卓尔款是一个行业“小白”，编制进度计划过程中发现项目履约关键节点在于水上PVD施工，为熟悉施工工艺，系统摸排每一项施工步骤，主动请缨担任该分项的技术员，驻守海上施工现场，在保证安全质量要求的情况下，真抓实干每一项施工环节。

水上PVD施工团队人员参杂不齐，中国的操作手和属地工人沟通不便，为了稳定高效，他优化了各环节步骤，确保同步且流水施工，杜绝每一位工人卡壳和拖沓。插板机机手老符经常说：“我现在一个眼神，当地工人就知道该干什么了，以前喊磨破嘴皮子都不清楚。”

每一项环节，乃至每一个动作的衔接都在影响着整体施工效率，受繁琐的步骤及环节不衔接的影响，原本一根PVD需要10分钟完成，工作8小时仅完成48根，而每一环节优化后，仅需要5-6分钟，在8小时工作时间内就能多完成20-30根。制定科学合理的施工步骤、优化工序，才能确保项目的总体工期进度，他坚信“九层之台起于垒土”，正在用行动诠释着实干累硕果的含义。

踔厉奋发征新程

去年12月28日，上午10许，随着插板平台起重指挥手老肖划破长空的一声：“一号、二号勾起吊！”东护岸PVD施工落下帷幕，却也象征着南防波PVD的新征程开启。

粤工驳51的船长张星星起锚的时候说：“9个月的日夜兼程，驳船陪着水上插板平台经过了无数的风浪，我们现在要去的是更大风浪、更远离护岸的海域施工，其中有多少艰难险阻目前尚不可知，但是我坚信我们会按时按质完工的！”

此时正在港内8号泊位的第二台水上插板平台静静瞭望着防波堤，那是它几天之后即将奔赴的战场，届时将开启双台水上插板平台双班的水上PVD施工。经过第一台水上插板平台的经验作为基石，第二台已然是进阶版。

机务部长罗宇建说：“一路看着这水上插板平台的一步步升级历程，第二台新机已经全面升级，我坚信到时候能打到‘飞’起。”经理助理兼工程部长李洪刚应道：“光看琳琅满目的桩靴，都可以做一次专题科技展览了，经此‘一役’，项目兄弟们更具粘聚力和战斗力了，项目任务尽管重而道远，但我们坚信都能一一攻克。”

(责编：曹欣悦、刘慧)