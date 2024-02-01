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布加勒斯特举办“走进中心过大年”文化活动

2024年02月01日09:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华沙1月31日电 （记者李增伟）1月31日，罗马尼亚首都布加勒斯特中国文化中心成功举办“走进中心过大年”文化活动。当天，布加勒斯特中国文化中心大楼内张灯结彩，红灯笼、中国结、窗花、年画等精心布置的春节装饰，让中国文化中心充满着浓浓的年味，吸引了近200位罗马尼亚民众参与，共庆即将到来的中国新春佳节。

罗马尼亚观众对泉州花灯爱不释手。 布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚观众对泉州花灯爱不释手。布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚观众体验安溪竹藤编技艺。 布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚观众体验安溪竹藤编技艺。布加勒斯特中国文化中心供图

来自泉州市的非遗大师在现场展示了江加走木偶头雕刻、安溪竹藤编、水密隔舱福船、泉州锡雕的制作技艺，观众们聚精会神观看，久久不愿离去。泉州花灯和泉州刻纸体验充满趣味性，吸引观众纷纷排队，等待亲身体验制作精美的花灯和刻纸作品。非遗体验之后，泉州市艺术家表演了舞蹈、提线木偶戏、南音、高甲戏、梨园戏和武术表演，现场掌声不断。

布加勒斯特青田同乡会为活动专门准备了青田山粉饺、蹄膀、糖糕等特色美食，大家一起将现场制作的山粉饺送入蒸锅，满心期待品尝自己亲手制作的中国传统美食，热气腾腾的中国美食烘托了喜庆的气氛。

中国泉州的非遗大师制作江加走木偶头雕刻。 布加勒斯特中国文化中心供图_副本

中国泉州的非遗大师制作江加走木偶头雕刻。布加勒斯特中国文化中心供图

中国泉州非遗大师现场指导制作水密隔舱福船制造技艺。 布加勒斯特中国文化中心供图

中国泉州非遗大师现场指导制作水密隔舱福船制造技艺。布加勒斯特中国文化中心供图

罗马尼亚中国文化爱好者艾利克斯表示，他一直对中国的春节很感兴趣，只是从来没有亲身体验过，这次“走进中心过大年”活动，满足了他的好奇心，尤其是非遗体验，让他大开眼界。

春节是中国最重要的传统节日。为了让罗马尼亚民众近距离体验中国春节文化，布加勒斯特中国文化中心特别策划举办了这次“走进中心过大年”文化活动，同时也为中国文化中心2024年“欢乐春节”系列活动拉开帷幕。春节期间，布加勒斯特中国文化中心还将举办春节习俗文化展等活动，与罗马尼亚民众共享中国新春佳节。

(责编：曹欣悦、刘慧)

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