人民网内罗毕1月31日电 （记者黄炜鑫）联合国内罗毕办事处31日在总部院内与中国驻肯尼亚大使馆共同举办招待会，庆祝即将到来的龙年春节。中国驻肯尼亚大使、常驻联合国环境署代表、常驻联合国人居署代表周平剑，联合国副秘书长、内罗毕办事处总干事扎伊娜卜·哈瓦·班古拉，联合国秘书长大湖地区问题特使夏煌，外国驻肯使节和联合国职员等200余人参加。

来宾欣赏表演。人民网记者 黄炜鑫摄

变脸表演。人民网记者 黄炜鑫摄

周平剑表示，春节正式成为联合国假日，展现了联合国一贯倡导的多元、包容价值理念，有利于促进世界不同文明的交流互鉴，有助于更好领略人类文明的博大精深、丰富多彩。很高兴同联合国、同世界一起欢度春节，希望不同文明和谐共处、相互成就，各国人民相知相亲、携手同行，共同践行全球文明倡议，积极推动构建人类命运共同体。

班古拉表示，今年，联合国要在历史上首次迎来农历新年这一联合国假日，她代表联合国内罗毕办事处，祝福所有庆祝这一节日的人们都能享有和平、繁荣和幸福。

2023年12月22日，第78届联合国大会协商一致通过决议，将春节（农历新年）确定为联合国假日。

来宾体验中国文化。人民网记者 黄炜鑫摄

现场舞龙表演。人民网记者 黄炜鑫摄

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