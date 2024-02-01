人民网巴西利亚1月31日电 （记者邵世均、陈海琪）当地时间1月30日，中国驻巴西大使祝青桥夫妇在使馆举办2024年新春招待会。旅巴华侨华人、中资企业和新闻机构人员、汉语教师和留学生代表及巴西政府、商企、高校、媒体等各界友好人士近300人欢聚一堂，共迎甲辰龙年。

祝青桥在致辞中向全体旅巴同胞致以新春祝福。祝青桥表示，2023年，海内外中华儿女团结奋斗、砥砺前行，党和国家事业实现一系列突破性进展、取得一系列标志性成就。中国外交守正创新、担当奋进，树立了自信自立、胸怀天下、开放包容的大国形象。

祝青桥指出，2024年是新中国成立75周年，也是中巴建交50周年。中方愿同巴方通力协作，以贯彻落实两国元首重要共识为主线，进一步深化政治互信，加强发展战略对接，共同维护国际公平正义，创新人文领域交流，推动中巴全面战略伙伴关系提升新高度、展现新活力、开辟新境界，持续构建中巴命运共同体，携手打造中巴关系下一个“黄金50年”。期待广大旅巴同胞为推进中国式现代化和实现祖国完全统一、推动中巴各领域合作、讲好新时代中国故事和中巴友好故事贡献力量。

招待会现场张灯结彩、喜气洋洋。与会嘉宾盛赞中国式现代化发展取得的伟大成就，衷心祝福新时代中巴关系再创辉煌。多家中巴媒体到场采访报道。

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