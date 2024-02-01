圣哈特中学学生展示自己的作品。马耳他中国文化中心供图

人民网罗马1月31日电 （记者谢亚宏）瓦莱塔消息：马耳他中国文化中心书画老师孙辉及教培专员米群一行29日应邀来到戈佐岛圣哈特中学，与师生们共同探索中国书画的魅力，喜迎中国龙年的到来。活动内容丰富多彩，吸引了学校师生的热情参与。

活动开始，学校专门播放了介绍中国春节文化的视频，为学生们呈现了中国传统节日的丰富内涵和独特风情。随后，孙老师向学生们介绍了中国文房四宝——笔、墨、纸、砚以及中国书法的基本技巧。学生们积极参与到写福字的体验活动中，感受中国书法的魅力。孙老师还介绍了中国画的鉴赏方法，指导同学们体验绘制“马”的毛发线条，从中领会中国画独特的艺术技巧并创作出心中“龙”的作品。

中心向学校赠送了精美的龙年吉祥物，向师生们致以新春的祝福。校长查尔斯·苏尔塔那感谢中国驻马耳他使馆和马耳他中国文化中心的大力支持并表示，中国春节文化非常独特而有吸引力，这次书画体验深受师生们的喜爱，希望学生们通过这样的活动能够更深入地了解和体验不同的文化。

学校图书馆管理员兼中国阅读角负责人保罗·加利老师表示，去年中国驻马耳他使馆与文化中心赠送的中国书籍受到了学生们的欢迎。为了进一步营造节日氛围，他将在下周带领学生们在学校内布置中国新年的装饰，如春联、福字、对联、灯笼等，让更多的学生体验中国春节的欢乐喜庆。

(责编：徐祥丽、刘慧)