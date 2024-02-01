新华社北京1月31日电（记者马卓言、冯歆然）中共中央政治局委员、外交部长王毅31日在国家大剧院举行外交部2024年新年招待会。各国驻华使节和国际组织驻华代表夫妇、中方各部门代表400余人出席。

王毅在致辞中表示，一年来，在习近平主席的领导下，中国外交迎难而上，担当作为。我们坚持对话合作，做大国良性互动的中流砥柱；践行亲诚惠容，做共建亚洲家园的可靠伙伴；坚持携手共进，做“全球南方”的坚定成员；坚持劝和促谈，做维护世界和平的关键力量；坚持开放发展，做促进全球复苏的强大引擎。中国人民同世界人民相互照亮，并肩前行，打开大门分享发展机遇，张开双臂迎接全球朋友，不断为世界注入宝贵的稳定性和正能量，为维护世界和平、促进共同发展作出新贡献。

王毅表示，2024年是中华人民共和国成立75周年，也是全面推进中国式现代化的关键一年。中国将构建人类命运共同体作为新时代中国特色大国外交追求的崇高目标，愿同各国一道，共筑和平安全的根基，共聚友好合作的力量，共走多边主义的大道，共建发展繁荣的未来。

外国驻华使团长、喀麦隆驻华大使马丁·姆巴纳代表使团祝愿中国人民新春快乐。他表示，中国去年开展一系列外交活动，增进了各国相互理解，促进了世界和平与发展，中国在全球的重要性日益上升。世界各国期待以习近平主席提出的三大全球倡议为指引，共同努力，让世界变得更安全、更和平、更繁荣。

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