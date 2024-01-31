新华社北京1月31日电（邵艺博、薛昱婷）针对有关近日再次有中国留学生入境美国时遭无端滋扰、盘查、遣返的报道，外交部发言人汪文斌31日表示，美方有关行径是披着执法外衣的歧视性、政治性执法，中方敦促美方立即停止以所谓“国家安全”为借口打压限制中国赴美留学人员。

据报道，近日再次有中国留学生在美国华盛顿杜勒斯机场入境美国时遭盘查，美方执法人员反复询问当事人政治背景和科研情况，以放行为条件要求当事人提供中国政府内部信息，在当事人拒绝后对其作出注销签证、不准入境决定并强制遣返。

汪文斌在31日举行的例行记者会上回答相关提问时表示，一段时间来，美方基于政治目的频繁对中国赴美留学生实施无端滋扰、盘查、遣返。“据不完全统计，仅在华盛顿杜勒斯机场，2023年11月底以来，至少有8名持合法有效证件的中国留学生被美方无端滋扰、盘查、遣返。美方执法部门有关行径严重侵犯当事人正当合法权益，严重干扰中美人文交流和人员来往，严重违背中美元首关于加强和便利两国人文交流的共识。中方已向美方提出严正交涉。”他说。

汪文斌说，美国自诩开放包容和学术自由，号称“科学无国界”，却将学术研究政治化、武器化，滥用“国家安全”概念大肆打压迫害中国留学生，侵犯中国公民合法权益和基本人权，制造“寒蝉效应”，毒化中美人文交流氛围。近期案例中，美方执法人员更是毫不掩饰地对受害者进行语言诱导和渗透拉拢，直接威胁中国的国家安全。“美方这种行径带有强烈意识形态偏见，毫无底线，是披着执法外衣的歧视性、政治性执法，最终也将损害美国自身形象。”

“我们敦促美方落实好拜登总统的表态和两国元首旧金山会晤共识，立即停止以所谓‘国家安全’为借口打压限制中国赴美留学人员，切实保障中国在美学生学者安全和合法权益，为中美人文交流和人员往来排除干扰障碍。中方将采取坚决措施维护国家安全和中国公民正当合法权益。”汪文斌说。

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