新华社北京1月31日电（邵艺博、黄扬）近日，中国和新加坡、泰国相继签署互免签证协定，中国对外单方面免签和互免签证的力度越来越大。外交部发言人汪文斌1月31日在例行记者会上回答相关提问时说，中国免签的“朋友圈”持续扩容，与越来越多国家正式迈入“免签时代”，其积极效应正在不断显现。

汪文斌介绍，截至目前，中国已与157个国家缔结了涵盖不同护照的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排，同包括泰国、新加坡、马尔代夫、阿联酋在内的23个国家实现全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签证便利。“上述举措使中国公民出境越来越便捷，中国护照的‘含金量’越来越高，也为外国人来华旅行、工作、学习、生活提供了更多便利，受到国际社会的广泛欢迎。”

“优化签证政策、促进中外人员往来，是外交服务中国高质量发展和高水平对外开放的重要举措，为深化中外友好交往与互利合作带来更多机遇。”汪文斌说，联合国世界旅游组织（现联合国旅游组织）负责人近日表示，中国的免签政策有助于世界旅游业再次回暖，中国旅游业的蓬勃发展也将带动周边国家旅游业共同发展。

汪文斌说，中新、中泰达成互免签证协定之后，春节期间，中国游客赴新马泰三国旅游订单和新马泰游客来华旅游订单同比大幅增长，“免签时代”的积极效应正在不断显现。

“我们将继续推动中外人员往来便利化举措不断提质升级，为中国公民更加安全、便捷地走出国门提供有力保障。我们也欢迎更多外国朋友到中国来，亲身感受中国大地的生机活力、中国人民的热情友善、中国老百姓的烟火气息，书写更多新时代中外人民相知相亲的精彩故事。”汪文斌说。

(责编：杨光宇、胡永秋)