人民网北京1月31日电（记者 陈效卫）1月30日，中国驻墨尔本总领馆举办庆祝郑钦文等中国网球运动员在2024澳网比赛中取得佳绩招待会。曾建华代总领事偕夫人吴洁，中国网球协会副主席白喜林，中国网球运动员郑钦文及团队成员，澳大利亚网球协会董事会成员马克·达·席尔瓦，前副主席克里斯·富里曼，国际奥委会成员、著名赛艇运动员、前世界冠军詹姆斯·汤姆金斯等共30余人出席活动。 曾代总首先宣读中国驻澳大利亚大使馆发来的贺信，转达大使馆对郑钦文在2024澳网中勇夺女单亚军的热烈祝贺和诚挚问候，对郑钦文在本届澳网比赛中的优秀表现予以充分肯定，勉励其为中国网球走向世界作出新的贡献。

曾代总代表驻墨尔本总领馆向中国网球协会和郑钦文等中国运动员表达祝贺，表示每年在墨尔本举办的澳网是世界最具影响力的网球赛事之一，吸引了包括中国在内的全世界数百亿观众即时观看。今年郑钦文等中国网球运动员的出色表现，展现了中国年轻一代昂扬奋发的精神状态。总领馆愿同澳方一道，以体育为媒，推动中澳关系改善发展。

白喜林副主席表示，中国运动员在本届澳网比赛中取得理想成绩，离不开他们平日的刻苦训练和赛场上的顽强拼搏。“一枝独放不是春，百花齐放春满园”，期待中国运动员们继续努力，把中国网球竞技水平提升到新高度。

澳网董事会成员席尔瓦、前副主席富里曼、国际奥委会成员汤姆金斯等相继致辞，对郑钦文等中国运动员在本届澳网中取得佳绩表示祝贺，期待更多有天赋的中国网球选手来澳参赛，并结合自身经历畅谈对中澳文体交流的看法。

郑钦文感谢总领馆的邀请，她表示，自己很荣幸站在澳网决赛舞台，向世界展现中国运动员的精神风貌。作为新时代中国网球运动员，自己有责任引领更多青少年热爱网球，加入网球运动。自己也将继续精进技术，不断进步，向更高目标迈进。

活动期间，总领馆播放了精心制作的专题视频，简要回顾中国网球运动员们在2024澳网比赛中的精彩瞬间，赢得嘉宾们的阵阵掌声。现场气氛热烈友好，轻松温馨。

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