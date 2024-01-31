新华社北京1月31日电 题：莫让“小黑屋”阻碍中美人文交流

新华社记者许苏培

近期，多名中国留学生自华盛顿杜勒斯国际机场准备入境美国时，遭美边境执法人员无端盘查、滋扰并被注销签证遣返回国。这些持有合法有效证件和签证的留学生被带进“小黑屋”接受盘问，有的甚至被限制人身自由长达十余个小时。中美双方就促进人文交流达成共识，美方如今仍“小动作”不断，损害中国留学生合法权益，毒化两国人文交流氛围，中方已提出严正交涉。

事实证明，美方所谓“中国行动计划”的“寒蝉效应”还没有消除。美国自诩开放包容和学术自由，却滥用国家安全概念，将学术研究政治化、武器化，选择性、歧视性针对中国留学生，滥施打压。被美方执法人员频繁无端盘查，强行检查随身手机、电脑等电子产品以及进“小黑屋”，已成为不少中国留学生的“共同经历”。据一名被遣返留学生反映，美方执法人员甚至赤裸裸地表示：“我们不在乎你的科研，要怪就怪你是中国人，我们不相信你。”

美方将教育交流合作政治化、工具化，不仅阻断部分留学生求学之路、影响他们的人生规划，也将危害美自身的科研环境和创新活力。20世纪以来，美国构建起科技优势的一个重要原因是其对外开放的人才交流战略，来自世界各地的人才为美国科技事业作出重要贡献。

近几个月来，每月均有数十名包括留学生在内的中方赴美人员被美方强制遣返。美方如此霸道行径，势必让许多有意赴美留学的中国学生望而却步。如果越来越多的留学生将美国作为留学“雷区”，美国的创新活力和人才优势也必将受到削弱。

今年是中美建交45周年。回顾近半个世纪的交往历程，教育合作始终是中美人民双向奔赴的生动范例，是两国人文交流最有成效的领域之一。去年旧金山会晤期间，中方主动倡议，未来5年愿邀请5万名美国青少年来华交流学习。为落实这一倡议，中方将设立“美国青年使者来华专项奖学金”项目，欢迎更多美青少年做中美友好的新一代使者。

与之形成鲜明对比的是，美国说一套做一套，虽多次表示“支持美中人文交流”“欢迎中国留学生”，却让“小黑屋”成为部分中国留学生赴美第一站。美方行径与中美关于促进两国人文交流的共识背道而驰，与倡导国际人才交流的时代潮流背道而驰，不光损害美国自身国际形象，也损害其未来竞争力，最终只能是害人害己。

(责编：徐祥丽、刘慧)