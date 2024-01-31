新华社北京1月31日电 美国麻省理工学院一项最新研究发现，位于银河系边缘的恒星比靠近银河系中心的恒星可能运行更慢。这一结果或许还意味着，银河系的核心在质量上比之前认为的更轻，且暗物质分布更少。

相关研究结果已发表在英国《皇家天文学会月刊》上。

欧洲航天局空间探测器“盖亚”对超过3.3万颗包括银河系边缘范围内恒星进行观测，研究人员分析了观测数据，并结合与银河系有关的科研项目美国“阿帕奇顶点天文台银河演化实验”（Apogee）的数据开展研究。“盖亚”空间探测器可以观测整个银河系超过10亿颗恒星的精确位置、距离和运动，而Apogee可以提供银河系中恒星的详细属性，例如亮度、温度和元素组成等。

研究人员在此基础上新绘制了用来描述星系内部恒星运动速度和轨道距离之间关系的曲线——银河系的旋转曲线。研究小组观察到，这一曲线的外端下降幅度比预期更大，而不是像之前绘制的旋转曲线那样温和下降。这表明，银河系边缘的恒星运行速度可能更慢。

当研究团队通过该曲线推断银河系质量分布情况，并研究银河系暗物质和可见物质相对比例时，他们发现，银河系核心的暗物质分布可能比之前估计要少。

研究人员说，这一结果与其他一些测量结果并不相同。

(责编：于洋、崔越)