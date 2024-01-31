人民网迪拜1月31日电 （管克江、实习生滕靖含）中国石油工程建设有限公司海湾地区公司（以下简称海湾地区公司）近日与阿布扎比技术与职业教育培训中心（以下简称培训中心）在阿布扎比创新产业园校区举行签约仪式，双方将围绕阿联酋籍员工实习、培训、就业、定向培养等人才工作展开广泛合作。培训中心主席阿里·默罕默德·马祖基与海湾地区公司常务副总经理吴家熬分别代表双方签署合作备忘录。

中阿双方签署谅解备忘录。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

阿布扎比技术与职业教育培训中心由阿联酋总统默罕默德下令创建，旨在提升民众的职业技术水平，以实现“阿布扎比2030愿景”，发展经济多元化。其职能包含职业教育机构的资格准入、课程设计、学历认证、实习就业等多个方面。

当天上午，培训中心总干事穆巴拉克·赛义德·沙姆西陪同吴家熬一行参观了创新产业园校区。据介绍，该校设有航空器维护、电气安装、工业控制、机械工程等10个专业领域培训设施，包含3D打印、CNC数控、石油工艺装置等多个成套先进设备。培训中心教职员工还介绍了特色课程实践内容并展示学员作品。

培训中心展示。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

双方在签约时表示，将共同致力于阿联酋青年技术人才的培养。吴家熬表示，海湾地区公司进入阿布扎比市场以来，以高标准完成了阿布扎比原油管线、阿萨布、曼德、巴布、脱瓶颈等多个项目的工程建设。与此同时，公司始终把促进本地就业、履行社会责任作为重要目标，推动共同发展。共建“一带一路”倡议与阿布扎比发展战略深化对接，催生巨大发展机遇。海湾地区公司愿发挥自身作用，为阿布扎比经济社会发展贡献力量。

参观培训中心。人民网 塔里克·易卜拉欣摄

(责编：曹欣悦、常红)