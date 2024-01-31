新华社布鲁塞尔1月30日电 题：欧元区经济在低迷中艰难前行

新华社记者康逸 单玮怡

欧盟统计局1月30日公布的初步统计数据显示，去年第四季度欧元区和欧盟经济环比零增长。市场分析人士表示，欧洲经济虽然勉强避免“技术性衰退”，但在地缘政治紧张局势加剧、货币紧缩持续、全球需求疲弱等因素影响下，2024年前景难言乐观。

引擎失速

数据显示，德国去年第四季度经济环比萎缩0.3%，法国经济增长停滞。分析人士指出，作为欧元区经济增长的引擎，德法两国经济低迷，拖累欧元区整体表现。

德国素有“欧洲经济火车头”之称，去年却成为主要发达经济体中表现最差之一。德国工业和进出口在2023年均呈现负增长；个人和政府消费也未能对经济增长起到支撑作用，其中政府消费支出更是出现近20年来首次下降。分析显示，能源密集型产业成本攀升、熟练工人短缺、基础设施和数字技术投资不足等因素影响德国经济增长。

荷兰国际集团宏观研究主管卡斯滕·布热斯基认为，由于地缘政治风险、经济周期性问题及内部缺陷交织，德国经济仍在衰退与停滞边缘。德国宏观经济政策研究所也表示，贸易复苏乏力、地缘政治动荡、货币政策紧缩背景下，德国经济还将继续萎缩。

由于国内需求疲软，法国去年第四季度消费、家庭和企业投资等下滑，拖累经济环比零增长。荷兰国际集团预计，今年法国经济增长率将比去年更弱。荷兰国际集团高级经济学家夏洛特·德蒙彼利埃分析，高利率、高通胀、购买力下降以及企业需求疲软等因素将持续影响法国2024年经济增长。

信号不明

观察人士指出，如果通胀未能进一步下降，欧洲中央银行或无法通过降息刺激经济，可能引发通胀持续上升、增长长期疲软的“滞胀”现象发生。

安盛投资管理公司分析师雨果·勒·达马尼和弗朗索瓦·卡博呼吁，欧洲央行降息“宜早不宜迟”。他们认为，紧缩政策导致经济下行，应高度关注即将公布的欧元区通胀数据，这对于“确定宽松周期的开始”至关重要。

也有市场人士表示，为避免通胀重新加速，欧洲央行会采取较为谨慎的做法。德国莱布尼茨经济研究所经济学家弗里德里希·海涅曼说，欧洲央行可能因经济形势不理想做出快速降息的决定，但前提是通胀必须实现2%的中期目标。

欧洲央行1月25日召开货币政策会议，决定继续维持三大关键利率不变，其最新货币政策决议和声明未就降息提供明确线索。欧盟统计局1月5日公布的初步统计数据显示，欧元区去年12月通胀率按年率计算为2.9%，高于11月的2.4%。

目前，市场对欧洲央行降息的预期不一。部分机构押注欧洲央行将在今年春季首次降息，但也有机构预测欧洲央行会把降息时间推迟到6月。

尚未触底

展望2024年，不少分析人士表示，欧元区经济已陷入长期疲软停滞，近期拖累欧洲经济增长的因素仍存，其负面影响甚至会比去年更为严峻。

国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，预计欧元区2024年经济增长0.9%，较此前预测下调0.3个百分点。

市场研究机构凯投宏观经济学家杰克·艾伦-雷诺兹近日在分析报告中指出，从2022年第三季度天然气价格飙升、欧洲央行加息开始，欧元区经济一直萎靡不振。报告说，由于欧洲央行货币紧缩政策影响持续显现、财政政策更加严格，预计今年上半年欧元区经济表现依然难有起色。

分析人士表示，由于地缘政治风险加剧、贸易保护主义升温，欧洲经济面临的压力持续增大。近期，中东地区重要石油运输线路红海航线面临的地缘政治冲突风险骤然升级，可能再度加剧通胀。

牛津经济研究院一些经济学家表示，最新数据“不表明欧洲经济会有显著改善”，今年第一季度欧元区经济可能还会出现小幅萎缩。荷兰银行金融市场研究部也认为，今年欧洲经济不会大幅反弹。

德国贝伦贝格银行首席经济学家霍尔格·施密丁强调，欧元区经济“仍在努力探底”。

(责编：于洋、崔越)