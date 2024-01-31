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中奥艺术院校搭建高层级文化交流平台

2024年01月31日15:21 | 来源：新华网
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新华网维也纳1月31日电（记者于涛）近日，中国音乐学院代表团访问奥地利，先后到访维也纳爱乐乐团、维也纳大学、维也纳国立音乐与表演艺术大学、维也纳市立音乐与艺术大学等艺术团体与高等院校，就搭建高层级文化交流平台、未来联合举办中奥间系列文化交流活动等多项合作达成共识。

维也纳爱乐乐团团长弗罗绍尔表示，维也纳爱乐乐团将在未来为中国音乐学院培养的西方管弦乐器演奏专门人才，提供艺术实践领域的成长支持平台，并十分高兴从中国音乐学院的中国音乐教学科研成果中汲取养分，用以丰富维也纳爱乐乐团的演出曲目库，未来将有更多的中国作品出现在维也纳爱乐乐团的音乐会现场。

维也纳市立音乐与艺术大学校长麦拉塔-博考尼表示，希望两校能在多方面开启合作，进而以高等音乐教育交流间的合作，促进北京与维也纳两城市之间的国际文化往来，升温两国首都之间的文化交流。

维也纳大学以合唱排练公开课形式与中国音乐学院访问团进行经验交流，双方就两校各自立足艺术专业教育、辐射社会艺术普及教育、服务城市公共文化建设的经验做法进行了充分交流。

中国音乐学院代表团领队王峥表示，此访不仅促进了代表中欧音乐最高水准的学府间的交流，让欧洲更好地了解中国高等音乐教育的成果与水准，还以此为契机达成了多项实质性合作，让世界更好地了解中国音乐的发展与进步，以更多的务实合作成果推动双方关系再上新台阶。

(责编：于洋、崔越)

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