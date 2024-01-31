新华社金沙萨1月30日电（记者史彧）刚果（金）卫生部副部长霍伦30日在首都金沙萨说，多年来中国医疗队为当地民众健康保驾护航。

当天，中国援刚果（金）第22批医疗队与第21批医疗队举行轮换交接仪式。霍伦在仪式上代表刚果（金）政府，向50余年来承担医疗队派遣任务的河北省卫健委表示衷心感谢。他指出，中国向刚果（金）派遣医疗队由来已久，两国卫生医疗合作成果丰硕、源远流长。近年来，中国医疗队克服了埃博拉、新冠疫情等重重挑战，用实际行动为当地千家万户的健康保驾护航，夯实了双边友谊。

中国驻刚果（金）大使赵斌在仪式上向第21批医疗队圆满完成任务表示祝贺，赞扬他们克服困难、全身心投入工作，用实际行动造福当地百姓，生动诠释构建人类卫生健康共同体理念。他说，刚刚结束的2023年是中国援外医疗队派遣60周年，也是援刚果（金）医疗合作50周年。援外医疗队已成为我对非、对刚果（金）援助的一张靓丽名片。他勉励第22批医疗队争取圆满完成医疗任务，为两国友好合作关系发展添砖加瓦。

据了解，河北省自1973年开始向刚果（金）（原扎伊尔）派遣援外医疗队，至今已派出22批，近600人次。

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