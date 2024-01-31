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国际观察丨美国经济数据背后的近忧与远虑

2024年01月31日13:41 | 来源：新华网
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新华社华盛顿1月30日电 题：美国经济数据背后的近忧与远虑

新华社记者熊茂伶 胡友松

美国商务部日前公布的首次预估数据显示，2023年第四季度美国实际国内生产总值（GDP）按年率计算增长3.3%，增速较去年第三季度有所放缓。2023年全年，美国经济增长2.5%。

从最新数据来看，美国消费支出较为强劲，劳动力市场保持韧性，通货膨胀有所缓解，美国经济陷入衰退的几率下降。然而，普通民众依然被高通胀困扰，随着高利率环境持续，市场预期2024年美国经济将显著放缓。长期而言，不断膨胀的政府债务将给美国经济增长埋下隐患。

美国财政部长耶伦表示，去年第四季度GDP增长超预期，反映美国消费支出和生产率增长强劲，未来很可能不会出现通胀加剧。

不过，最新数据显示美国的通胀压力仍然存在。去年12月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨3.4%，涨幅大于前一个月的3.1%，且远高于美联储设定的2%通胀目标。剔除波动较大的食品和能源价格后，当月核心CPI同比涨幅为3.9%。

与此同时，通胀带给美国民众的“痛感”远未消除。美国2024年总统选举共和党第二场初选近日在新罕布什尔州举行，新华社记者与当地选民交谈时发现，通胀是不少人最关注的议题之一。

新罕布什尔州南部德比镇一场美国前常驻联合国代表妮基·黑利的竞选集会上，选民保罗·哈里斯说，以前售价三四美元的火腿，如今售价八美元，价格涨幅令人震惊。

被问及如何看待美国经济形势，选民托马斯·彼得鲁什卡回答干脆：“不好。”托马斯这几年收入有所增加，但是增幅跟不上通胀速度。“今天我比三四年前过得好吗？绝对不是。”他说。

走进新罕布什尔州迪克斯维尔镇，选民莱斯利·奥滕告诉记者，与几年前相比，无论是新冰箱还是新车，价格都已急剧上涨。他认为，通胀的影响“将在很长一段时间内伴随着我们”。

这些选民的切身感受是美国工薪阶层当下生存状况的缩影。经济数据背后，隐藏着美国民众对实际经济状况的复杂心态。美国民调机构皮尤研究中心25日发布的调查显示，仅有不到三成受访者认为美国经济状况优秀或良好，四成左右受访者认为状况“尚可”，超过三成受访者认为状况糟糕。

美国企业研究所经济学家德斯蒙德·拉赫曼告诉新华社记者，尽管美国通胀率已大幅下降，失业率也没有显著上升，但当前的物价水平仍比三年前更高，正是高昂的生活成本让人们感到不满。

近两年来，高通胀一直是美国经济的最大挑战之一。美国联邦储备委员会于2022年3月开启加息周期，迄今已加息11次，累计加息幅度达525个基点。虽然美联储在去年12月的货币政策会议后释放了或在今年晚些时候降息的信号，但抑制通胀并未“大功告成”，高利率仍将持续，影响美国家庭消费和企业投资。

此外，拉赫曼认为，美国经济仍然存在一些下行风险，可能会在今年破坏复苏进程。这些风险包括不稳定的地缘政治局势、美国商业房地产市场和地区银行面临严重压力，以及全球经济疲软等。“美国需要运气才能避免陷入衰退。”

美联储和一些国际机构预测，2024年美国经济增长或将放缓。美联储此前将2024年美国经济增长预期下调至1.4%。国际货币基金组织（IMF）去年10月发布的《世界经济展望报告》显示，2024年美国经济增速预计将放缓至1.5%。

除了近忧，还有远虑。居高不下的联邦政府债务也给美国经济长期增长埋下隐患。目前，美国联邦政府债务规模已超过34万亿美元。

达拉斯联邦储备银行前行长理查德·费舍尔此前表示，如果美国政府继续借更多钱，债券市场供应过剩最终将推高国债收益率。这将造成债务上升和利息成本上升的恶性循环，意味着政府必须拿出更多的钱来偿还债务。

在新罕布什尔州迪克斯维尔镇投票站，选民汤姆·蒂洛森对记者说，美国最紧迫的一个问题是解决巨额债务，联邦政府需要控制或削减债务规模。

美国彼得·彼得森基金会去年发布的一份调查显示，84%的选民希望美国总统和国会花更多时间解决债务问题，82%的选民表示他们对债务的担忧在过去几年“有所上升”。

(责编：于洋、崔越)

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