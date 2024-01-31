新华社亚伦1月31日电（记者梁有昶）1月29日至1月31日，中国政府代表、国家国际发展合作署署长罗照辉应邀出席瑙鲁独立日庆典活动，分别会见瑙总统阿迪昂、议长斯蒂芬、外长安格明，并集体会见瑙内阁全体成员。

罗照辉热烈祝贺瑙鲁人民迎来独立56周年，并表示中瑙复交符合两国人民的根本利益，为两国关系掀开崭新一页。中方愿同瑙方分享中国式现代化带来的机遇，实现共同发展。中方愿同瑙方一道，落实好两国领导人达成的重要共识，开展各层级交往，增进政治互信，推进互利合作，深化民间交流，加强国际地区问题上协调配合，推动中瑙关系开好局。欢迎瑙方积极参与共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，推动构建人类命运共同体。

瑙方感谢中方派代表出席瑙独立日庆典活动，表示同中国复交是瑙鲁政府作出的正确决定。瑙方将坚定奉行一个中国原则，借鉴中国治国理政经验，不断深化两国各领域务实合作，推动瑙中关系稳步发展。瑙方愿积极参加“一带一路”和三大全球倡议。

1月29日，罗照辉出席了中国驻瑙鲁使馆复馆仪式，同中国驻瑙鲁使馆复馆小组组长王旭光、瑙鲁外长安格明、基础设施发展部长杰里迈亚一道为中国驻瑙鲁使馆揭牌。瑙议长斯蒂芬出席仪式。

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