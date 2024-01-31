新华社巴黎1月30日电（记者乔本孝）时值中法建交60周年与中法文化旅游年，中法精品人文交流活动——“丝路瓷行”中国景德镇陶瓷文化特展30日在巴黎中国文化中心开幕。

展览围绕“丝路航程”“瓷语新境”“华夏万彩”“瓷上世界”“协和万邦”5个主题，展出48件陶瓷艺术精品。展厅内，一件丰窑胭脂红扒画描金粉彩图案天球瓶吸引了许多嘉宾的注意，这件作品上绘有“长城-凯旋门”“熊猫-雄鸡”四幅两组中法标志性图案。巴黎第七区副区长约瑟亚娜·戈德在仔细欣赏这件作品后表示，这件瓷器象征了两国人民的传统友谊。

中国驻法国大使馆公使陈力当天出席活动并致辞。陈力说，景德镇作为中国“瓷都”，千百年间产出不计其数造型精美、工艺高超的瓷器作品。本次陶瓷文化特展是中法文化之间的又一次沟通，希望观展嘉宾能够通过本次展览欣赏到瓷器的永恒之美以及艺术超越国界的非凡魅力。

法国艺术家之家协会主席雷米·阿龙表示，他去年与法国艺术家一同访问景德镇，看到中国瓷器艺术既继承了传统，又与时俱进。在新的起点上，法中两国艺术家将继续相互启发、深化友谊。

巴黎中国文化中心主任刘红革在开幕式致辞中表示，今年是中法聚焦文化旅游领域、探索新的合作方向、带动新一轮交流热潮的契机，本次展览旨在集中展现中国陶瓷历史文化和当代创新发展面貌。

近百名受邀嘉宾出席了当天的开幕式。本次展览将持续至2月18日。（参与记者：高静、孙鑫晶）

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