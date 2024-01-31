新华社耶路撒冷1月30日电（记者吕迎旭 张天朗）以色列军方30日发布新闻通报说，以军在加沙地带的军事行动中，使用了水淹地道的方式，以迫使巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）武装人员现身。

通报说，在加沙地带的军事行动中，以色列国防军通过安装泵和管道将大量海水引入地道以“破坏加沙地带恐怖分子的地下基础设施”。通报称，这种技术是应对来自地下基础设施威胁的“重大工程和技术突破”。

这是以军首次正式承认在军事行动中使用了水淹地道的方式。美国《华尔街日报》去年12月4日披露，以色列正考虑用海水淹没加沙地带的地下隧道，以迫使可能藏身地道的哈马斯人员现身。这一消息迅速引发国际社会广泛关注。联合国水文学家和环境专家警告，将海水注入地道可能会破坏加沙地带的饮用水以及当地农业发展。

根据以色列方面的数据，哈马斯在加沙地带挖掘了总长约560公里至725公里的地道。以色列指责哈马斯从这些地道发动对以方的攻击，并将被扣押的以色列人藏匿在地道内。

美国《华尔街日报》28日援引以色列和美国官员的话报道，到目前为止，估计加沙地带20%至40%的哈马斯地道已被破坏或已无法使用。

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