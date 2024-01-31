新华社莫斯科1月30日电（记者黄河）俄罗斯外交部副部长里亚布科夫30日表示，金砖扩员将有助于构建更加平等、公正的多极世界秩序，所有金砖国家都将从金砖扩员中受益。

俄罗斯自今年1月1日起担任2024年金砖国家轮值主席国。同一天，沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员，金砖成员国数量从5个增加到10个。30日，俄罗斯担任轮值主席国期间的首次金砖国家协调人和副协调人会议在莫斯科举行。

里亚布科夫在会上发言说，金砖扩员将有助于发展中国家在国际事务中更有力、更清晰地表达己方意见，也将加强新兴市场和发展中国家在全球决策过程中的作用，所有金砖国家都将从中受益。

他表示，俄罗斯担任金砖国家轮值主席国期间将重点关注金融和经济合作。他指出，根据金砖国家领导人在南非约翰内斯堡作出的决定，各方将探索在跨境交易中增加本国货币使用和支付工具多样化。这将对金砖国家的贸易和投资产生有利的长期影响。此外，各方还将积极探索，加强发展中国家在国际金融中的作用。

他说，金砖国家外长会议将于今年6月在俄罗斯西部城市下诺夫哥罗德举行。

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